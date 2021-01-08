Мы имеем возможность привить от коронавируса 80 процентов населения ЕС – глава Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Мы имеем возможность привить от коронавируса 80 процентов населения ЕС. Об этом заявила сегодня на брифинге в Брюсселе глава Европейской Комиссии Урсула вон дер Ляйен, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

У. Ляйен сообщила, что Еврокомиссия решила удвоить объем закупа первой одобренной вакцины от коронавируса Pfizer. Таким образом, у данного производителя будет приобретено еще 300 млн доз препарата. Общее количество приобретаемых вакцин составит 600 млн единиц.

Кроме того, У. Ляйен повторила, что на этой неделе Брюссель разрешил использование второй вакцины от компании Moderna.

«Таким образом, мы может привить 380 млн европейцев, или 80 процентов всего населения Европейского Союза» - сказала Урсула вон дер Ляйен.

При этом процесс покупки ЕС новых вакцин будет продолжен по мере их испытаний на безопасность и эффективность. В настоящее время в европейском «портфеле» вакцин контракты на покупку препаратов от шести производителей в объеме свыше одного млрд доз вакцин.



