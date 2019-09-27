Мы их просто так не оставим – Бибигуль Асылова о вернувшихся детях из Сирии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством образования и науки РК готовится комплекс мероприятий по дальнейшему сопровождению детей, вернувшихся из Сирии. Об этом сообщила вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировала вице-министр, на сегодня в Казахстан из Сирии вернулись 506 детей.

«На сегодняшний день у нас действуют 15 центров социально-психологической правовой поддержки для несовершеннолетних. В центрах на круглосуточном стационаре находятся 4 матери, 14 детей, а остальные на дневном стационаре. Если говорить о том, чем они заняты, то порядка 254 детей охвачены дошкольным воспитанием, определены в детские дошкольные организации. Школы посещают 153 ребенка. У нас есть 33 ребенка – дети-сироты, которые находятся в организациях для детей-сирот», - сообщила Бибигуль Асылова в ходе пресс-конференции в СЦК.

Она отметила, что Министерством образования и науки разрабатывается план по дальнейшему сопровождению.

«Мы их просто так не оставим, будем сопровождать, помогать им. Это комплекс мероприятий начинается от научного обеспечения, то есть мы должны собрать научное сообщество, которое должно выработать подходы для такой категории детей. Мы уже проект подготовили, хотим согласовать с соответствующими органами. Работаем на постоянной основе», - подчеркнула вице-министр.

Напомним, сегодня вице-министр информации и общественного развития РК Марат Азильханов призвал женские организации страны помогать казахстанкам, прибывшим из Сирии.