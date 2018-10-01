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Мы готовы создать условия для работы финских компаний в инновационном кластере - Президент РК

16 Октября 2018 21:20 112
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Мы готовы создать условия для работы финских компаний в инновационном кластере - Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан взял курс на ускоренную модернизацию экономики, внедрение новых технологий и инноваций. Об этом заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с капитанами финского бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Реализуется специальная государственная программа «Цифровой Казахстан».В этой связи, важной является реализация проектов по цифровизации отраслей экономики, по развитию инновационной экосистемы», - сказал Нурсултан Назарбаев.

В частности, как отметил Глава государства, в стране уже функционируют инновационные кластеры,такие как «Назарбаев Университет» и Парк инновационных технологий. В Астане также открывается новый Международный технопарк IT-стартапов.

«Учитывая опыт финских компаний в этой сфере, это могло бы быть перспективным полем для нашего сотрудничества. Мы готовы создать максимально благоприятные условия для работы финских компаний», - резюмировал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, сегодня Президент Республики Казахстан прибыл с официальным визитом в Финляндию.

 

Как сообщалось ранее, в рамках визита Нурсултан Назарбаев встретится с Президентом Республики Финляндия Саули Нийнистё, а также будет участвовать в Форуме представителей деловых кругов.

В рамках визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Финляндию подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области машиностроения между Союзом машиностроителей Казахстана и Финской Федерацией отраслевых технологий.

Нурсултан Назарбаев также встретился с руководителем компании «Nokia Corporation». 

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Ключевые слова: Цифровой Казахстан, Президент Казахстана,
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