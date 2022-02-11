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    Мы готовы поддерживать процесс реформ, инициированный Президентом Казахстана - Уполномоченный МИД ФРГ

    11 Февраля 2022, 14:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстан с официальным рабочим визитом прибыл Уполномоченный МИД ФРГ по вопросам сотрудничества со странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Маттиас Люттенберг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня, 11 февраля, мы отмечаем 30-летие со дня установления дипломатических отношений между Федеративной Республикой Германия и Республикой Казахстан. То, что началось с обмена вербальными нотами, теперь превратилось в многогранные и интенсивные отношения. Лично, я очень рад по этому случаю быть здесь, в столице Казахстана - в Нур-Султане», - сказал Уполномоченный МИД ФРГ по вопросам сотрудничества со странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, поблагодарив за конструктивные и дружественные переговоры заместителя министра иностранных дел РК Романа Василенко.

    Маттиас Люттенберг подчеркнул, что юбилей дает возможность дать позитивную оценку уровню сотрудничества, а также с оптимизмом смотреть в будущее.

    «Германия была одной из первых стран, признавших независимость Казахстана. Нам было важно с самого начала активно поддерживать независимость новых государств Центральной Азии. За последние 30 лет наши страны сумели выстроить надежные и доверительные отношения. Мы готовы сопровождать и поддерживать процесс реформ, инициированный Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в том числе перед лицом серьезных вызовов, стоящие перед Казахстаном в настоящее время. Мы убеждены, что укрепление демократии и модернизация общества окажут положительное влияние на будущее народа Казахстана. Германия ценит Казахстан как важного инициатора в регионе и на международных форумах, как партнера по вопросам регионального сотрудничества, а также по международным проблемам, таким как изменение климата», - отметил он.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    МИД РК Германия
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