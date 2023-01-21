Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.77 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.73 cny/kzt 68.22
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Мы готовы к честной и открытой борьбе в новом избирательном цикле - партия «Ауыл»

    21 Января 2023, 16:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «Ауыл» Али Бектаев сделал заявление в связи с предстоящими выборами, передает МИА «Казинформ».

    «Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» объединяет в своих рядах не только сельских граждан, но и всех тех, кто переживает за развитие села и сельских территорий. Наш электорат – это фермеры, работники сельского хозяйства, учителя, медицинские работники, представители социальной сферы. Порядка половины наших граждан проживает в сельской местности. Нашей первостепенной задачей является повышение качества жизни сельчан, развитие агропромышленного комплекса и комплексное развитие сельских территорий. все это является основой сохранения продовольственной безопасности нашей страны. Это - основное и неизменное политическое направление деятельности нашей партии», - говорится в заявлении главы партии.

    Как подчеркнул Али Бектаев, Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» приветствует проведение выборов в нижнюю палату Парламента и маслихаты.

    «Мы видим, что в Казахстане происходит расширение партийного поля и усиление конкуренции. Это нас нисколько не пугает, а наоборот мотивирует. У нас есть своя политическая платформа, есть конкретные и четкие предложения в концепцию развития сел и сельских территорий. Мы знаем меры и реформы, которые мы готовы предложить своему электорату. Мы готовы к честной и открытой борьбе в новом избирательном цикле», - заявил А. Бектаев.

    Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

    Также Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    Позже Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Мажилис Выборы Маслихат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Партия зеленых «Байтақ»: Выборы - возможность изменить политику экологической ответственности страны
    ОСДП о выборах: Изменились законодательные условия и сама система власти
    Две новых партии могут зарегистрировать в Казахстане до начала выборов
    Партия Respublica не сможет участвовать в выборах в маслихаты
    Популярное
    1 Партия Respublica не сможет участвовать в выборах в маслихаты
    2 11 лошадей из украденных 31 вернули жителю Семея
    3 Сразу 12 протоколов составили на нарушителя ПДД в Таразе
    4 Рынок «Аксай» сгорел в Таразе: возбуждено уголовное дело
    5 Чемпион Казахстана побывал в нокдауне и выиграл медаль ЧА-2023 до 22 лет по боксу
    Новости партнеров