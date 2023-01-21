Мы готовы к честной и открытой борьбе в новом избирательном цикле - партия «Ауыл»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «Ауыл» Али Бектаев сделал заявление в связи с предстоящими выборами, передает МИА «Казинформ».

«Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» объединяет в своих рядах не только сельских граждан, но и всех тех, кто переживает за развитие села и сельских территорий. Наш электорат – это фермеры, работники сельского хозяйства, учителя, медицинские работники, представители социальной сферы. Порядка половины наших граждан проживает в сельской местности. Нашей первостепенной задачей является повышение качества жизни сельчан, развитие агропромышленного комплекса и комплексное развитие сельских территорий. все это является основой сохранения продовольственной безопасности нашей страны. Это - основное и неизменное политическое направление деятельности нашей партии», - говорится в заявлении главы партии.

Как подчеркнул Али Бектаев, Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» приветствует проведение выборов в нижнюю палату Парламента и маслихаты.

«Мы видим, что в Казахстане происходит расширение партийного поля и усиление конкуренции. Это нас нисколько не пугает, а наоборот мотивирует. У нас есть своя политическая платформа, есть конкретные и четкие предложения в концепцию развития сел и сельских территорий. Мы знаем меры и реформы, которые мы готовы предложить своему электорату. Мы готовы к честной и открытой борьбе в новом избирательном цикле», - заявил А. Бектаев.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

Также Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Позже Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.



