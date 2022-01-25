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    Мы думаем о спорте, не о политике - НОК о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

    25 Января 2022, 16:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе пресс-конференции об Олимпийских играх представители уполномоченных структур ответили на вопрос о том, объявлял ли Казахстан дипломатический бойкот Олимпиаде в связи с тем, что ряд стран бойкотировал игры по причине нарушения прав человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Некоторые страны выразили свою позицию по этому вопросу, но Президент страны Касым-Жомарт Токаев принял наших спортсменов, капитанов сборных команд, паралимпийцев, вручил им флаг на Олимпийские игры. То есть, речи ни о каком бойкоте быть здесь не может. Вместе с тем, Министерство иностранных дел прорабатывает вопрос по поводу участия Президента в Олимпийских играх. Была информация в СМИ, что пекинская сторона официально пригласила руководство нашей страны. В этой связи хочу сказать, что полноценно будем принимать участие, у нас нет никаких оснований, чтобы участвовать в тех вопросах, озвученных некоторыми странами», - прокомментировал вице-министр культуры и спорта РК Серик Жарасбаев.

    На данный вопрос также ответил и представитель Национального олимпийского комитета.

    «Нужно отличать зерно от плевел – спорт и большая политика. В данном случае две разные вещи. Мы видим здесь столкновение двух миров и соответственно каждый из них реагирует по-своему. Мы думаем о спорте, не думаем о политике ни в каком разрезе. Здесь наша позиция однозначна», - добавил Генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков.

    Ранее сколько казахстанских спортсменов выступят на Олимпийских играх в Пекине, рассказал Генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Спорт Минкультуры Олимпиада Олимпиада-2022
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