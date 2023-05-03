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    Мы дорожим дружественными отношениями с Казахстаном – вице-премьер Таджикистана

    3 Мая 2023, 10:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель премьер-министра Таджикистана Сулаймон Зиезода отметил тесные и дружественные отношения с Казахстаном. Вместе с тем, он считает, что у стран есть огромные возможности для наращивания экономического сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Республика Казахстан является важным стратегическим партнером Таджикистана, и мы дорожим тесными и дружественными отношениями. Сегодня Казахстан среди внешнеторговых партнеров Таджикистана занимает второе место по экспортно-импортным операциям. Взаимный товарооборот за прошлый год увеличился на 263 млн долларов, или более, чем на 20%. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что в таджикско-казахстанских отношениях существует огромные возможности для наращивания экономической составляющей сотрудничества», - сказал вице-премьер Таджикистана во время выступления на казахстанско-таджикском бизнес-форуме в Астане.

    По его данным, на сегодня в Таджикистане создано и функционируют более 100 совместных предприятий с участием казахстанского капитала. Страна прилагает все для расширения производственной кооперации. В том числе в сферах переработки сельхозпродукции, освоения ресурсов и увеличения объема инвестиций обрабатывающую промышленность, транспорт, энергетику, создание торгово-логистических центров, развитие туризма и создание туристического хаба. Активизация сотрудничества, как считает таджикская сторона, в области развития цифровой экономики и внедрение инновационных технологий может способствовать повышению конкурентоспособности двух стран на мировом уровне.

    Сулаймон Зиезода подчеркнул, что в Таджикистане на сегодня созданы все необходимые условия и соответствующий климат для активного привлечения инвестиций в экономику. Уделяется внимание усиленной поддержке банковского и реального сектора экономики. Ускоряется процесс реформирования регуляторной политики, которая направлена на упрощение процедур, связанных с предпринимательской деятельностью. Законодательство устанавливает льготы для инвесторов, которые зависят от объема вкладываемых средств.

    Ранее сообщалось, что экспорт из Казахстана в Таджикистан за первый квартал 2023 года вырос на 21,74%.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Экономика Таджикистан
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