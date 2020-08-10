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    Мы должны заняться научным исследованием наследия Абая - ученый

    10 Августа 2020, 15:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поэт, абаевед Абай Калшабек выразил свое мнение по поводу статьи Главы государства РК «Абай – духовный реформатор». Он считает, что мы должны заняться научным исследованием наследия великого поэта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Считаю важным объявление 10 августа в Казахстане Днем Абая. Думаю, это правильная мера для привлечения внимания общественности, казахстанцев к творческому наследию поэта. Ученый, абаевед Мекемтас Мырзахметов рассказывает о трех этапах изучения наследия выдающихся личностей. На первом этапе, мифическом, слагаются легенды о них, повествуются истории и рассказы об этих личностях. Второй этап называется художественным, то есть уже на этом этапе посвящаются произведения выдающимся личностям. Например, роман-эпопея «Путь Абая» - яркий пример художественного этапа. Третий этап называется научным. В целом, в казахской культуре, истории есть только один человек, который полностью был изучен на трех этапах. Это – великий мыслитель Абай Кунанбаев», - рассказал Абай Калшабек.

    По его словам, сейчас мы должны заняться научным исследованием наследия Абая.

    «Известный писатель Мухтар Ауэзов систематизировал, исследовал все три этапа изучения творческого наследия Абая. Однако, к сожалению, наш народ все еще находится на первом этапе изучения творчества поэта. Кто-то, может быть, и прочел художественные произведения, посвященные ему, однако мы не можем утверждать, что они изучили Абая на научном уровне. Сейчас мы должны заняться научным исследованием наследия Абая», - считает абаевед.

    В ходе телефонной беседы он рассказал о значимости празднования Дня Абая.

    «Считаю правильным утверждение Дня Абая. В особенности, подрастающее поколение должно изучить произведения Абая и понять, какое наследие он нам оставил», - заключил он.

    Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.

    В прошлом году 175-летию Абая был запущен челлендж по чтению отрывков из его стихов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял эту эстафету у 9-летней ученицы лицея Ләйлім-Шырақ.

    Челлендж по чтению произведений великого поэта поддержали в Азербайджане, Татарстане, Кыргызстане, Японии, Узбекистане. Послы Франции и США в Казахстане, депутат британского парламента и писатель также присоединились к поэтическому марафону.

    К 175-летию великого казахского поэта запущен новый телеканал «Абай ТВ», проводятся выставки, открываются памятники, опубликованы «Слова назидания на украинском языке, книга на арабском языке под названием «Наставления Абая народу Казахстана», в Узбекистане издана книга «Мудрое слово Абая» и так далее.

    Аэропорт города Семея стал носить имя Абая, проходят реставрационные работы в музее Абая и театре, названном в честь великого поэта.

    Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Юбилей Дата Абай
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