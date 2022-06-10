Мы должны воспитывать молодежь настоящими патриотами - Ондасын Уразалин

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе прошла ХХV сессия Ассамблеи народа Казахстана Актюбинской области на тему «Основа обновленного Казахстана в единстве», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На ХХХІ сессии АНК Главой государства были поставлены задачи по эффективной работе всех механизмов, направленных на сохранение стабильности в казахстанском обществе.

«В своем выступлении Председатель Ассамблеи Касым-Жомарт Кемелевич Токаев акцентировал внимание на том, что геополитическая ситуация сейчас напряженная. Появляются новые вызовы. При этом особое внимание мы должны уделить укреплению гражданской идентичности страны и воспитанию духа патриотизма. Наш главный принцип «Единство в многообразии» никогда не изменится. Мы должны воспитывать подрастающее поколение настоящими патриотами. Неприемлемы какая-либо дискриминация граждан, унижение их чести и достоинства. Мнения у каждого из нас могут быть разные, но общество и государство у нас единое. В своей работе мы, прежде всего, должны руководствоваться этими принципами», - подчеркнул аким области Ондасын Уразалин.

В повестку дня сессии были включены вопросы дальнейшего развития Ассамблеи народа Казахстана и этнокультурных объединений, применения медиации в межэтнических отношениях, развития молодежных инициатив, приобщения молодежи к созидательной и социальной деятельности.