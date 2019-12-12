Мы должны свято чтить нашу Независимость - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нет ценности выше независимости, мы должны свято чтить ее. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на церемонии вручения государственных наград в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Впервые наш народ стал хозяином собственной судьбы. Сегодня наши граждане уверенно смотрят в будущее – свое и нашего государства. Наша страна преодолела множество исторических бедствий и воспряла духом, уверенно вступила в мировое сообщество. Численность населения увеличилась на 2 млн, мы преодолели демографический кризис, предшествовавший обретению независимости. Сейчас нас больше 18,5 млн. Мы получили возможность самим определять путь развития нашего государства», – сказал К. Токаев.

Глава государства обратил внимание на то, что процесс модернизации нашей страны называют «казахстанский путь».

«Инициатором и руководителем этих масштабных изменений стал наш Первый Президент Нурсултан Назарбаев. Мировая общественность признала нашего Елбасы исторической фигурой мирового масштаба. Можно без сомнения сказать, что мы добились больших успехов во всех сферах. Сегодняшнее и будущие поколения должны ценить это. Как говорил наш учитель Абай: «Без труда не будет богатства». Нам это далось нелегко. Поэтому День независимости – праздник общей для всего народа удовлетворенности своей судьбой, праздник обретения достоинства. Мы должны свято чтить этот праздник», – заявил Президент Казахстана.

Как сообщалось ранее, в канун Дня независимости страны Указом Президента Республики Казахстан большая группа граждан отмечена государственными наградами за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность. В числе награжденных видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны войны и труда, деятели культуры и науки.