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    Мы должны создать максимально благоприятную среду для развития партий - Президент РК

    16 Марта 2022, 14:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О расширении возможностей для развития партийной системы рассказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Курс для построения Нового Казахстана исходит из необходимости обеспечения честной и свободной политической конкуренции. Для этого мы должны создать максимально благоприятную среду для институционального и организационного развития партий», - сказал во время совместного заседания палат Парламента Касым-Жомарт Токаев.

    По словам Президента, сроки проведения учредительного съезда и период формирования филиалов увеличатся.

    «Либерализация в данном вопросе значительно активизирует процесс развития политического пространства в стране. Появятся новые партии, способные грамотно артикулировать и эффективно решать насущные проблемы своего электората», - подчеркнул Президент.

    Напомним, ранее Глава государства заявил, что процедуры регистрации партии будут значительно упрощены.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Политические партии Реформы Токаева Послание Президента РК-2022
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