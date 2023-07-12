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    Мы должны сократить долю государства в экономике до 14,4% ВВП – Алихан Смаилов

    12 Июля 2023, 10:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Одним из приоритетов экономической политики является поэтапное сокращение доли государства в экономике. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Реализация данной политики должна проводиться через комплексную приватизацию и передачу несвойственных функций в конкурентную среду. Мы должны сократить долю государства в экономике до 14,4% ВВП. До конца года необходимо обеспечить качественную реализацию Комплексного плана приватизации», - сказал Алихан Смаилов.

    В целом, по словам Премьер-Министра, требуется четкая и слаженная работа в этом направлении.

    «Моим заместителям по курируемым отраслям и госорганам организовать координацию и контроль», - поручил Алихан Смаилов.

    Ранее Премьер сообщил, что вместе с тем зафиксировано снижение производства промышленной продукции в следующих четырех областях.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Алихан Смаилов
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