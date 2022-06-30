Мы должны смотреть вперед на следующие 30 лет наших отношений - посол Италии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Италия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. В связи с этим аналитический обозреватель МИА «Казинформ» побеседовала с послом Италии в РК Марко Альберти о достижениях и перспективах стратегического партнерства наших государств.

- Вы приступили к должности посла Италии в Казахстане в сентябре 2021 года. Каковы Ваши впечатления от нашей страны?

- Я думаю, что это лучшее место, где я могу быть сейчас – и географически, и с геостратегической точки зрения. Центральная Азия в настоящее время приобретает все большее значение. А Италия очень давно присутствует в Казахстане. В этом году мы отмечаем 30-летие наших дипломатических отношений, которые были установлены 21 августа 1992 года.

Вообще я чувствую себя очень желанным гостем здесь, что очень важно для меня и моей семьи. Казахстанское гостеприимство - это фантастика! Теперь моя обязанность преобразовать этот теплый прием и привилегированные отношения между Италией и Казахстаном в проектные инициативы и настоящее партнерство.

Мы хорошо поработали в прошлом, и сейчас нам нужно планировать дальнейшее будущее, вовлекая молодые поколения итальянцев и казахстанцев, которые и будут главными героями следующих тридцати лет.

- Господин посол, на Ваш взгляд, каковы основные достижения в отношениях между нашими странами за этот период?

- Наши двусторонние отношения находятся на высоком уровне. Я говорю это не риторически - мы разделяем многие позиции и сотрудничаем по многим вопросам. Например, в прошлом году Италия поддержала кандидатуру Казахстана в Совете ООН по правам человека. Казахстан также поддержал несколько итальянских кандидатур. В 2019 году мы запустили Координационную инициативу 1+5 в Центральной Азии, к которой присоединился Казахстан, и в которую ваша страна вносит значительный вклад.

С экономической точки зрения в Казахстане работают 250 итальянских компаний и 170 совместных предприятий. Недавно было создано новое совместное предприятие между итальянской компанией Petrolvalves и казахстанской группой Merlion для создания инновационного технологического и сервисного центра в Аксае, который находится в Западном Казахстане. И я уверен, что в ближайшее время будет увеличено количество совместных предприятий.

Не менее важно и то, что за эти годы наши страны выстроили очень прочное межвузовское сотрудничество. В настоящее время между вузами Италии и Казахстана действует 98 межвузовских соглашений. В прошлом году было выдано более 1000 виз казахстанским студентам, направлявшихся на учебу в Италию. В наших отношениях есть большой потенциал, который еще частично не раскрыт, и мне, как послу, предстоит работать над этим неизведанным потенциалом, используя фактор взаимодополняемости между нашими двумя странами.

Для того, чтобы изменить мир к лучшему, мы должны развивать новые возможности, а не только консолидировать бизнес, который у нас уже есть.

В целом, наши страны добились хороших результатов, но настало время планировать будущее, а не прославлять прошлое. Мы должны смотреть вперед на следующие 30 лет наших отношений.

- Совсем недавно Вы представили специальную программу «Вместе к 2050 году». В чем суть этой программы?

- Название программы говорит само за себя: «2050» выражает наш следующий горизонт отсчета, а слово «вместе» — способ туда добраться. Вместо списка мероприятий, какими бы эффективными они ни были, мы решили разработать и структурировать комплексную программу инициатив, основанную на принципе сочетания мероприятий и проектов. Если события создают видимость, то проекты нацелены на долгосрочное сотрудничество. Мы попытались сыграть на трех основных движущих силах - сотрудничестве, инновациях и образовании.

В первую очередь, сотрудничество, поскольку подлинная ценность сегодня создается совместно. Мы хотим делиться идеями, знаниями и ресурсами с нашими партнерами. Не Италия в Казахстане, а Италия с Казахстаном. Например, если мы приглашаем маэстро скрипача, мы просим его играть с казахстанским оркестром.

Второй момент – инновации. Мы стремимся сделать что-то новое или сделать обычные инициативы инновационными. В том же примере, где мы пригласили скрипача, мы также решили пригласить и мастера, в рамках нашей специальной программы под названием «Mani esperte» (Руки мастера). Цель - продвигать Италию не только через ее бренды, но и через руки итальянцев, которые создают качество, элегантность и стиль. Итак, у нас есть руки писателей, поэтов, поваров, дизайнеров, фермеров, музыкантов и производителей. Италия означает качество, а качество зависит непосредственно от рабочих рук.

Третьим драйвером инициатив, представленных в рамках программы «Вместе к 2050 году», является образование. Мы взяли на себя обязательство сочетать любую инициативу с образовательной. Стипендия для студентов, мастер-классы и тут же возможность познакомиться с художниками или предпринимателями.

Вскоре, благодаря сотрудничеству посольства Италии и Агротехнического университета им. Сейфуллина два казахстанских студента отправятся в Италию для углубленного изучения методов регенеративного и устойчивого сельского хозяйства.

Что касается культурного аспекта, мы хотели бы отметить 30-летие наших двусторонних отношений открытием первого в Центральной Азии Итальянского института культуры в городе Алматы. Культура — это инструмент «мягкой силы» и привилегированный канал для укрепления двусторонних отношений. Культура объединяет и предлагает платформу для стимулирования новых инициатив в духе глубокого сотрудничества, о котором я упоминал ранее. Институт итальянской культуры в Алматы будет играть ключевую роль в распространении итальянского языка. Кроме того, он будет организовывать культурные мероприятия любого рода, а также должен будет разрабатывать новые проекты, основанные на связи между культурой и бизнесом. Международное позиционирование страны не делается раз и навсегда - его необходимо постоянно корректировать, и культура может в этом помочь.

- Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди в начале июня посетил Италию с официальным визитом. Как Вы оцениваете нынешнее состояние двусторонних отношений?

- Как уже было сказано, я считаю, что наши двусторонние отношения находятся на очень хорошем уровне. Это не моя заслуга, они уже были такими до моего приезда в Казахстан. Тем не менее перед всеми, в том числе и перед дипломатами, стоит задача улучшить то, что было достигнуто за эти годы. Поэтому моя ответственность заключается в том, чтобы вывести наши отношения на более высокий уровень, а значит превратить их в настоящее, всеобъемлющее партнерство. Обычно, когда я говорю об этом, меня спрашивают, в чем разница между привилегированными отношениями и партнерскими отношениями. Прежде всего, я предполагаю, что последнее подразумевает более глубокий уровень доверия между сторонами. Во-вторых, это требует определения некоторых общих стратегических целей.

В-третьих, партнерство должно основываться на постоянном обмене знаниями, а не только на взаимном обмене продуктами и услугами. В качестве примера я бы привел энергетику как благоприятный сектор для для установления реального стратегического партнерства между Италией и Казахстаном. Наши компании работают здесь с самого начала независимости и являются надежными партнерами государственных и частных казахстанских компаний. У нас есть все необходимые условия для расширения итальянско-казахстанских привилегированных отношений в сфере традиционной энергетики в стратегическое партнерство в сфере зеленой энергетики. Недавно, выступая на Санкт-Петербургском форуме, Президент Токаев сказал, что страна должна значительно увеличить инвестиции в зеленую промышленность, уделяя особое внимание экономике замкнутого цикла. Немногие знают, что Италия является сверхдержавой в экономике замкнутого цикла и в индустрии экологически чистой энергии. У нас есть крупнейшая коммунальная компания в Европе Enel с установленной мощностью более 50 ГВт возобновляемой энергии. Вероятно, Италия обладает самой оцифрованной системой распределения в мире. Поэтому сейчас Италия может рассчитывать на 440 тыс. средних компаний, которые в течение последних пяти лет инвестируют в экологически чистые продукты и технологии. Большинство этих малых и средних предприятий являются инновационными, конкурентоспособными и интернациональными. Они обладают соответствующими знаниями, которыми можно поделиться с казахстанскими игроками. Собственно, мы уже находимся на этом этапе. ENI-Arm Wind работает над проектами возобновляемой энергетики в Казахстане, чтобы помочь ускорить экологический переход и достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

- Это очень важно, поскольку Казахстан стремится достичь углеродной нейтральности к 2060 году, и Италия, и Европейский Союз также привержены этому обязательству.

- Абсолютно. Италия являлась сопредседателем COP26 в Глазго, и мы продолжаем интенсивно работать над этим. Учитывая обстоятельства, главным приоритетом является предотвращение оттеснения экологического перехода ввиду текущей геополитической ситуации. Любой стране, в том числе и Казахстану, пора переходить от стремления к исполнению. Борьба с изменением климата, действительно, является вызовом для всего человечества. В грядущие годы трудность будет заключаться в том, что возникнет множество глобальных и взаимосвязанных между собой задач, которые нужно будет решать одновременно. Борьба с изменением климата будет также означать и умение справиться с потоками миграции в связи с изменениями климата. По данным Всемирного банка, к 2050 году будет более 200 млн климатических мигрантов, людей, которые покинут свои места по климатическим причинам. Аналогичным образом борьба с изменением климата подразумевает сильное цифровое ускорение. Никакой экологический переход невозможен без толчка в виде цифровизации. Оба этих вызова порождают третий - геополитический. И то, и другое действительно способно перераспределять власть, влияние и отношения между государствами.

- Как бы Вы оценили текущие торговые и инвестиционные отношения между Италией и Казахстаном?

- Италия по-прежнему является вторым партнером Казахстана в мире и восьмым экспортером в страну. В 2019 году мы побили рекорд в размере 2,7 млрд евро в двусторонней торговле. Затем пришла пандемия, которая сильно ударила по экономике, и мы потеряли часть этой суммы. Теперь пришло время восстанавливать. Цель, которую я ставлю перед собой и своей командой — вернуться к допандемическому уровню торгового обмена к концу 2024 года. У нас впереди два года напряженной работы в этом направлении.

Что касается инвестиций, Италия является одним из наиболее важных игроков в РК, хотя цифры по техническим причинам не всегда хорошо отражают сущность наших инвестиций. Всего в Казахстане работает 250 итальянских компаний. Другие компании также готовы приехать, изучить и создать офисы в Казахстане. В прошлом году посольство организовало бизнес-форум, в котором участвовало более 600 компаний.

1 июня, в рамках визита министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди в Рим, наше правительство организовало деловую встречу. Некоторые из 30 компаний-участников проявили серьезный интерес к Казахстану, как к стране для вложения инвестиций. Я уже работаю с четырьмя или пятью из них. Уверен, что очень скоро будут хорошие новости.

Наиболее перспективными отраслями являются энергетика, агробизнес, фармацевтика и креативная индустрия. Возьмем, к примеру, творческую и культурную индустрии: в Италии они приносят более 33 млрд евро дохода и обеспечивают работой 500 тыс. человек. Поэтому есть намерение создать итальянский хаб креативной индустрии в Казахстане, привлечь к совместной работе новые компании, университеты и квалифицированные заинтересованные лица.

- Как вы думаете, чем Казахстан привлекателен для итальянских компаний?

- В Казахстане есть все. У вас есть природные ресурсы. У вас есть технологии и, самое главное, у вас есть человеческий капитал. Одним из самых актуальных и значимых ресурсов Казахстана является не его земля, а человеческий капитал. Я встретил здесь много умных людей, которым просто нужно раскрыть свой творческий потенциал и доказать свои предпринимательские способности. Представленный Казахстаном комплекс политических и институциональных реформ, одобренный на конституционном референдуме, состоявшемся 5 июня, поможет создать еще более благоприятную деловую среду как для иностранных, так и для казахстанских инвесторов.

Наша обязанность, как дипломатов, состоит в том, чтобы поощрять и поддерживать компании, чтобы те приходили и инвестировали. Настало время открыть для себя Казахстан, ведь «окно» возможностей не будет оставаться открытым вечно. Настало время использовать наше историческое присутствие здесь, чтобы воспользоваться новыми возможностями. В ближайшее время мы определим дату проведения двусторонней экономической комиссии, задача которой определить приоритеты нашего экономического сотрудничества.

- А какие планы в сфере образования?

- У вас много студентов, которые каждый год едут в Италию. Хорошая тенденция, которая нас радует. Тем не менее, это еще не все. Я бы хотел, чтобы некоторые итальянские университеты приехали в Казахстан. Мы работаем над этим: в прошлом году мы «спонсировали» новое соглашение между Агротехническим университетом им. Сейфуллина и «Институтом Питания Будущего».

Кроме того, посольство поддержало новое соглашение, о котором скоро будет объявлено, между Университетом КИМЭП и Болонской бизнес-школой. И последнее, мы содействуем переговорам между Назарбаев Университетом и ведущим итальянским университетом для изучения областей сотрудничества. Мы хотим усилить обмен на любом возможном уровне. Однако мы не хотим способствовать «утечке мозгов». Казахстанские студенты очень умны, и им очень рады в Италии. Но мы также хотели бы, чтобы большинство из них вернулись в Казахстан.

- Какие еще проекты планируются или реализуются?

- На данный момент в Алматы находится Sinfonia, иммерсивная и интерактивная инсталляция Алессандро Шараффы. Мы также ждем одобрения на большую выставку, посвященную дизайну, как инструменту обновления жилых и городских пространств, которая пройдет в Нур-Султане осенью 2022 года. С другой стороны, мы готовим «Дни итальянской моды» совместно с Итальянским торговым агентством, запланированные на начало октября этого года.

Что касается проектов, позвольте мне напомнить о нашей приверженности прямому авиасообщению между Италией и Казахстаном. Прямой рейс — это всегда беспроигрышная инициатива, это бизнес сам по себе, который помогает создавать новый бизнес. Ни менеджер, ни турист не хотят тратить время, застряв в аэропорту на пересадку. Чем легче летать, тем легче продвигать бизнес и туризм.

Итальянская авиакомпания Neos сделала ставку на Казахстан, и мы их поддержали. С 11 июня у нас есть прямой рейс, соединяющий Милан и Алматы. Тысячи людей заранее забронировали билеты в Италию на рейсы. Со своей стороны мы уже прилагаем все усилия для пополнения штата нашего визового отдела, для того, чтобы оформить необходимые документы в разумные сроки.

Еще один конкретный проект, который предстоит запустить, это новый Итальянский институт культуры, о котором я уже упоминал.

И последнее, но не менее важное – создание итальянского центра творческих индустрий в Казахстане. Мы в восторге от этой идеи, нам нужно работать, чтобы превратить его в проект. Этот путь только начинается. Нам нужны партнеры для создания многостороннего сотрудничества на основе вклада, который может внести каждая из заинтересованных сторон. Совместное создание ценности — это наше ключевое слово. Ценность для нашей страны, для Казахстана и для наших партнеров.

- Спасибо за интервью! Рабига Нурбай