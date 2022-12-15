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    Мы должны сделать из этого выводы – министр по ЧС об аварии в Экибастузе

    15 Декабря 2022, 14:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин признал ошибки при ликвидации ЧС в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «То, что Министерство подверглось критике со стороны Главы государства, что не доработали, я абсолютно с этим согласен, потому что совершенству нет предела. Мы должны сделать из этого выводы, чтобы алгоритм действий наших подразделений и смежных ведомств в дальнейшем способствовал более оперативному решению вопросов взаимодействия, и чтобы не было таких длительных сроков ликвидации ЧС», - сказал Юрий Ильин в кулуарах пленарного заседания Сената Парламента РК.

    Также министр прокомментировал высказывание первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра о том, что в Экибастузе «не было вселенской катастрофы».

    «Я не имею право оценивать вышестоящего руководителя, первого вице-премьера. Я скажу за наше министерство, что любая чрезвычайная ситуация, даже незначительная, которая происходит на территории Казахстана, имеет право быть освещена СМИ. Обязанность нашего министерства - отреагировать на ЧС, что и было сделано», - поделился мнением Юрий Ильин.

    В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. На теплосетях выявили 10 мест повреждений. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

    Фото пресс-службы акима Павлодарской области

    Автор:

    Анеля Касымова

    Павлодарская область Происшествия Регионы МЧС ДЧС Экибастуз ТЭЦ
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