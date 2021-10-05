Мы должны решить проблемы личного и политического характера - представитель Англиканской церкви

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султан для участия в XIX заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий прибыла представитель Англиканской церкви Джо Бейли Уэллс, епископ города Доркинга (Англия), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я являюсь епископом города Доркинга, что недалеко от Лондона. Это мой первый визит в Казахстан, я представляю англиканскую общину среди представителей христианских религий на рабочем заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Поскольку мы готовимся к седьмому Съезду в следующем году, я заинтересована в том, чтобы мы продолжили работу съезда с точки зрения решения вопросов религиозной толерантности в мире, где растет экстремизм. Возможно, особенно после пандемии существует большая потребность, чтобы мы обменялись мнениями», - сказала Джо Бейли Уэллс в ходе заседания рабочей группы Секретариата Съезда лидеров и мировых и традиционных религий.

Епископ отметила, что она поднимает вопросы образования в обществе. Таким образом, можно узнать о традициях не только своей страны, но и других.

«Я стараюсь продвигать возможности женщин. В большинстве наших религиозных традиций женщины являются непрофессиональными лидерами. Я думаю, что очень важно дать возможность женщинам признать их вклад и расширить возможность в вопросах руководства», - отметила епископ города Доркинга.

Также спикер отметила важность вопроса касательно того, насколько серьезны религиозные преследования в различных частях мира.

«Одним из больших вопросов - решение проблемы изменения климата. Это политический вопрос, а также вопрос касательно веры. Мы должны выбрать преимущество для наших детей - это путь в сад или в пустыню. Если мы хотим выразить надежду для нашего мира, то мы должны решить проблемы - личного характера и политического», - заключила епископ.

Напомним, в преддверии XIX заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в столице проходит заседание рабочей группы секретариата. В ходе заседания рабочей группы между участниками состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня, обсуждению тематики VII Съезда и формату его проведения.



