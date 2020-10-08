Мы должны прийти к единомыслию с Абаем – президент Тюркской академии Дархан Кыдырали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы должны прийти к единомыслию с Абаем. Такое заявление сделал президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали на международном форуме «Абай и гуманизм», посвященном 175-летию великого поэта и философа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Форум организован культурным центром «Рухани жангыру» и кафедрой казахского языка и тюркологии Назарбаев Университета.

«175-летие Абая отмечается на уровне ЮНЕСКО и в нашей стране, и за рубежом. Проходят конференции, встречи, совещания. Радует то, что организатором одного из таких мероприятий выступил наш ведущий вуз – Назарбаев Университет. В начале года Президент РК Касым-Жомарт Кемелулы Токаев создал специальную комиссию и издал соответствующий Указ. В республиканской газете «Егемен Қазақстан» вышла большая статья Президента. В «Егемен Қазақстан» с начала года ежедневно публикуются материалы об Абае и аль-Фараби. Среди них есть и статьи участников этого форума. Опубликована большая статья Первого Президента-Елбасы Нурсултана Назарбаева, в которой отмечено, что «…одно дело – прикосновение к величию гения, и совсем другое, это многосложный и кропотливый процесс – прийти к взаимопониманию и единомыслию с ним и признать в нем верного спутника своей жизни». Думаю, что в этом году перед нами стоит большая задача – прийти к единомыслию с Абаем», – сказал Д.Кыдырали.

По его словам, несмотря на пандемию коронавируса, Академия провела более 10 мероприятий в рамках года Абая, издала 9 книг. «Слова назидания» Абая переведены на азербайджанский, турецкий, узбекский языки. Академический сборник произведений Абая издан в Турции и Кыргызстане. В Турции также издан большой сборник работ абаеведов, роман-эпопея «Путь Абая». Сборник стихотворений и поэм Абая, «Слова назидания» переведены на ряд языков, проведены презентации.

Д.Кыдырали подчеркнул, что юбилей Абая отмечается без излишней шумихи, к чему призывал и сам поэт. В свое время, Абай не стал проводить пышные поминки по своему отцу Кунанбаю, а вместо этого помог молодым студентам, нуждающимся людям.