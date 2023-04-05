Мы должны принимать законы быстро и качественно - председатель Мажилиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Основная задача депутатов Мажилиса - это принятие качественных и четко действующих законов. Об этом заявил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате реформ Главы государства были восстановлены все основные политические институты страны. Прошедшие выборы в Мажилис были последней ступенью этого обновления. В Мажилисе впервые заседают шесть политических партий и депутаты, избранные от одномандатных округов. Несмотря на то, что наши программы и подходы разные, все мы объединяемся, когда речь идет об интересах страны, интересах государства. Поэтому считаю, что мы вместе должны ставить перед собой цели и задачи. С каждым днем темпы нашей работы будут расти», - сказал Ерлан Кошанов.

Он также затронул проблемы законотворчества.

«Наша основная работа - принимать законы, которые работают качественно и четко. Президент Касым-Жомарт Токаев на первой сессии этого созыва остановился на масштабности задач, стоящих перед новым Парламентом. В том числе Глава государства поручил создать качественную законодательную основу для динамичного развития страны в ближайшие пять лет. Для этого созданы все предпосылки. Полномочия по принятию закона в Мажилис сегодня переданы полностью. Теперь на нас ложится большая ответственность . Поэтому депутаты должны работать слаженно, эффективно и системно», - подчеркнул Ерлан Кошанов.

Председатель палаты отметил, что сейчас в Мажилисе рассматривается около 50 законопроектов.

«По поручению Главы государства в ближайшее время к нам поступит еще ряд законопроектов. Мы должны принимать их быстро и качественно. Кроме того, у депутатов есть полномочия инициировать законопроекты. Мы должны в полной мере воспользоваться этой возможностью. Более того, мы все посещали регионы. Многие депутаты работали в этих регионах. А это значит то, что мы хорошо знакомы со всеми проблемами. Поэтому, я думаю, что депутаты будут активно участвовать в законодательном урегулировании этих вопросов», - заключил спикер Мажилиса.



