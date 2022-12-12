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    Мы должны полностью обеспечить страну основными видами продуктов питания – Президент РК

    12 Декабря 2022, 12:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что планы в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса не выполняются, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Не выполняются планы в рамках Национального проекта по развитию АПК. К примеру, при плане по вводу 65 проектов по переработке сельхозпродукции фактически введен только 31 проект. Планировалось запустить 7 птицефабрик мясного направления, введены 3, по производству рыбной продукции вместо 11 проектов введено лишь 7», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства. «Мы должны полностью обеспечить нашу страну основными видами продуктов питания. Поручаю Правительству обеспечить полноценную реализацию всех проектов», - обратился Глава государства.

    Президент добавил, что в следующем году Казахстан запускает общестрановой проект по развитию сельскохозяйственной кооперации с выделением 1 триллиона тенге. Он охватит более 1 миллиона сельчан.

    «Ожидаются изменения и в социальной сфере в сельской местности. Запускается новый проект по модернизации сельского здравоохранения. Будут построены около 700 новых медицинских объектов, модернизированы 32 многопрофильные районные больницы. На это мы выделяем более 200 миллиардов тенге», - подчеркнул Глава государства.

    Сегодня под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства, где рассмотрели отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.

    Ранее сообщалось, что за 11 месяцев текущего года рост экономики Казахстана замедлился с 4,6% до 2,7%.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Экономика Токаев Касым-Жомарт Расширенное заседание Правительства РК 12.12.22.
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