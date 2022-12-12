Мы должны полностью обеспечить страну основными видами продуктов питания – Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что планы в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса не выполняются, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не выполняются планы в рамках Национального проекта по развитию АПК. К примеру, при плане по вводу 65 проектов по переработке сельхозпродукции фактически введен только 31 проект. Планировалось запустить 7 птицефабрик мясного направления, введены 3, по производству рыбной продукции вместо 11 проектов введено лишь 7», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства. «Мы должны полностью обеспечить нашу страну основными видами продуктов питания. Поручаю Правительству обеспечить полноценную реализацию всех проектов», - обратился Глава государства.

Президент добавил, что в следующем году Казахстан запускает общестрановой проект по развитию сельскохозяйственной кооперации с выделением 1 триллиона тенге. Он охватит более 1 миллиона сельчан.

«Ожидаются изменения и в социальной сфере в сельской местности. Запускается новый проект по модернизации сельского здравоохранения. Будут построены около 700 новых медицинских объектов, модернизированы 32 многопрофильные районные больницы. На это мы выделяем более 200 миллиардов тенге», - подчеркнул Глава государства.

Сегодня под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства, где рассмотрели отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев текущего года рост экономики Казахстана замедлился с 4,6% до 2,7%.



