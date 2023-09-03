Мы должны поддержать средний бизнес - эксперт об акцентах Послания Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор Института экономической политики Каирбек Арыстанбеков оценил Послание Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Чем примечательно нынешнее Послание Президента Казахстана?

- По моей оценке, это одно из лучших посланий последних 10 лет. Поскольку, по охвату и экономическим категориям, оно охватывает весь спектр нашего общества и основной упор делается на экономическую политику государства. Кроме того, есть такое понятие, как отраслевой подход. Президент четко обозначил основные параметры предстоящей политики в отраслевом аспекте. Это сельское хозяйство, промышленность, инфраструктура, туризм и другие ключевые отрасли нашей экономики. С этой точки зрения послание безупречно. Но больше всего мне понравилось экономическая политика в части межбюджетных отношений. По нашей оценке, одним из сдерживающих факторов был чрезмерный акцент на централизацию бюджета. Сейчас Глава государства четко обозначил, что нужна децентрализация. К примеру, аким лучше знает проблемы, находясь на месте, чем министр финансов в Астане.

- Готовы ли акимы на местах брать на себя такую большую ответственность?

- На то они и акимы, они должны брать на себя ответственность. Если не готовы, они должны уйти в отставку.

- По поводу МСБ и обрабатывающей промышленности что скажете?

- В силу предпринимательских норм мы чуть не потеряли средний бизнес. Если посмотреть динамику за последние пять лет, количество субъектов среднего бизнеса сократилось в два раза. Думаю, в том числе исходя из этих соображений, Президент дал понять, что мы должны поддержать средний бизнес. Почему у нас получил мощное развитие малый бизнес? На средний бизнес есть некая налоговая нагрузку, и чтобы ее избежать, эти компании начали «дробиться» на малые. Здесь и уход от налогов был, и потеря ранее существовавшей динамики развития численности среднего бизнеса.

- По поводу строительства АЭС: нам анонсировали референдум, дав понять, что народ будет решать этот вопрос. Что Вы думаете касательно данного вопроса?

- Это мощнейший юридический, конституционно-правовой инструмент по решению жизненно важных вопросов государства. Правовое государство, где соблюдается верховенство закона, в этих странах такие глобальные вопросы решаются путем проведения референдума. С юридической точки зрения Президент четко обозначил эту платформу, чтобы народ сам решил – надо или не надо.

- Приватизация госактивов и реформа в квазигосударственном секторе – как Вы думаете, для чего это нужно?

- Со следующего года начнется следующий этап приватизации. Квазигоссектор занимает определенную долю на рынке. Есть негласное правило: квазигоссектор не должен вмешиваться в частный сектор. По этим соображениям стоит задача сократить удельный вес квазигоссектора.

- Спасибо за беседу!