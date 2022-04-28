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    Мы должны быть готовы ко всем видам риска – глава Минздрава РК

    28 Апреля 2022, 11:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нужно быть готовыми ко всем видам эпидемиологических рисков. Об этом заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первый и самый главный урок – мы должны быть готовы ко всем видам рисков. И в первую очередь мы всегда должны прогнозировать наличие риска, затем изолировать его, локализовать и бороться с ним. При этом мы всегда должны быть готовы к организации помощи среди населения, это было для нас большим уроком. Поэтому в проекте закона (о биологической безопасности - прим. ред.) все госорганы, как единая система, при возникновении угрозы биологической безопасности стране должны предусмотреть все меры. Если говорить об инфекционной безопасности, то необходимо прогнозировать все случаи возникновения мировых очагов инфекций», - сказала Ажар Гиният на пленарном заседании Сената, отвечая на вопросы депутатов о готовности Казахстана к эпидугрозам.

    Она заверила, что по каждому инфекционному заболеванию разрабатывается сценарий.

    «Мы также подготавливаем местные исполнительные органы, проводятся профилактические меры, в том числе вакцинация. Также сейчас проводится резервирование лекарственных препаратов, необходимо быть независимыми от кого-то, производить эти препараты у себя. Также важна подготовка местного кадрового резерва, - отметила министр. - В законопроекте предусмотрены все эти меры, в нем прописаны лабораторные исследования, приобретение современных технологий, строительство лабораторий, наличие диагностических устройств и проведение научных исследований – все эти меры предусмотрены в рамках законопроекта. Принятие законопроекта станет для нас, можно сказать, извлечением урока, который мы получили во время пандемии».

    Ранее сообщалось, что Сенат принял законопроект о биологической безопасности.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Минздрав РК Здравоохранение Безопасность
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