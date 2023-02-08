Мы до сих пор много импортируем - НПП «Атамекен» о ценах на продукты питания

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор департамента АПК и пищевой промышленности НПП «Атамекен» Ербол Есенеев рассказал, какие меры нужно принять для сдерживания роста цен на продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть в стране определенный дисбаланс. Мы до сих пор очень много продовольствия импортируем. Раз это импорт, то покупается продукция за валюту, она напрямую коррелируется с курсом доллара. Мы примерно на 5 млрд долларов экспортируем продукции при средней стоимости экспорта в 200 тысяч тенге за тонну. Импортируем зарубежную продукцию по 300 тысяч тенге за тонну. Возникает вопрос - надо решать вопрос импортозамещения», - сказал Ербол Есенеев в эфире телеканала Jibek Joly.

По его словам, Казахстану необходимо наращивать производство по продуктам с переизбытком.

«У нас есть все возможности кратно увеличить свое производство и сконцентрироваться на производстве продуктов питания с избытком. К примеру, яблоко. Наверное, вы как потребитель заметили, какая бы корреляция цен не была бы, яблоко практически остается по той же цене. 10 лет назад яблоки стоили 350 тенге, сейчас потребитель покупает их в районе 500 тенге. Это все благодаря перепроизводству. Государство создало условия. В Казахстане за последние пять лет на 40% выросло производство собственных яблок. Рост идет именно по тем видам продукции, по которым мы импортозависимы: сахар, молочная продукция», - сказал Ербол Есенеев.



