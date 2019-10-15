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    Мы давно ждали, что Узбекистан присоединится к Тюркскому Совету – Фарид Шафиев

    15 Октября 2019, 12:27

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Присоединение Узбекистана - значимый шаг для укрепления Тюркского совета. Так считает председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В начале октября в Баку провели конференцию мозговых центров с участием тюркских государств, и приятно было увидеть, в том числе представителей узбекского Института стратегических и межрегиональных исследований», - отметил Ф. Шафиев.

    По мнению главы центра анализа, с вовлечением Узбекистана в организацию можно говорить о более активном взаимодействии и еще более тесном доверии в сообществе, в каспийском регионе и Средней Азии.

    «Мы давно ждали, что Узбекистан присоединится к Тюркскому Совету. Приятно, что это событие произошло в Баку, в юбилейную 10-летнюю дату Нахичеванского соглашения, которое легло в основу институализации ССТГ», - подчеркнул Ф. Шафиев.

    «Тюркский совет», «тюркоязычные государства» - эти термины уже вошли в политический лексикон, по мнению Ф. Шафиева, по крайней мере, на региональном уровне.

    «Эту структуру уже знают и признают. Немаловажный момент - это открытие представительства ССТГ в Будапеште. Венгрия является наблюдателем. Кстати, проявляет интерес и Корея», - сказал глава ЦАМО.

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Внешняя политика Казахстана Азербайджан Тюркский мир
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