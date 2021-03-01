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    Мы благодарны тем, кто стремится к изучению государственного языка - Крымбек Кушербаев

    1 Марта 2021, 15:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев рассказал о роли государственного языка и Дня благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вместе с тем Глава государства поручил продолжить работу по повышению статуса казахского языка к языку межнационального общения. Мы благодарны тем, кто стремится к изучению государственного языка, создавая вокруг этого вопроса доброжелательную и позитивную атмосферу. Это и есть проявление духовного самосознания и единства нашего народа», - сказал Крымбек Кушербаев в ходе круглого стола, посвященного 30-летию Независимости РК и Дню благодарности в столице.

    Государственный секретарь также рассказал о роли Дня благодарности.

    «День благодарности особенно близок духу тех людей, которые считают своим непреложным долгом сохранение и укрепление общественного согласия и общенационального единства - главных завоеваний нашей Независимости», - добавил К. Кушербаев.

    Госсекретарь также отметил, что за последние 30 лет в мире прошли глобальные перемены.

    «Мир стремительно меняется. Сегодня во всем мире проживают от 5 до 7 тысяч разных народов, этносов и этнических групп. Всего в мире 190 государств. Некоторые государства исчезли с лица планеты, растворились в потоке истории. Каждый месяц в мире исчезают два языка коренных народов, а с ними - знания, традиции и обычаи. Далеко не каждому народу выпало историческое счастье жить в своей стране, на своей земле и в своем государстве. Наш народ по праву обрел это право и, конечно, сумеет защитить главные завоевания своей Независимости. На эти задачи направлена и деятельность уникального института межэтнического согласия - Ассамблеи народа Казахстана», - подчеркнул Крымбек Кушербаев.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Акорда Дата Общество 30 лет Независимости
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