Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Мы благодарны народу за поддержку - председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов

    20 Марта 2023, 01:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов выразил благодарность народу за поддержку предвыборной программы партии и кандидатов на прошедших 19 марта выборах, передает МИА «Казинформ».

    «Уважаемые друзья! Только что были озвучены итоги трёх экзитполов. По их предварительным подсчетам партия «AMANAT» набирает в среднем 53,46% голосов на выборах в Мажилис и в местные представительные органы.

    Поздравляю всех партийцев и наших сторонников с этим!

    Уверен, что это закономерный результат, который отражает настроение большинства казахстанцев. Мы благодарны народу за поддержку предвыборной программы партии и наших кандидатов!

    Это большая ответственность для всех членов партии «AMANAT». Мы приложим все силы, чтобы оправдать доверие наших избирателей!» - написал на своей странице в Facebook председатель партии AMANAT.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Выборы Политические партии Ерлан Кошанов AMANAT Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
    Новости партнеров