Мы благодарны Казахстану – министр промышленности и торговли Афганистана рассказал о гуманитарной помощи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столицу Казахстана прибыла представительная бизнес-делегация из Афганистана. Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи рассказал подробности переговоров с казахстанскими коллегами, а также поделился экономическими планами страны на ближайшее будущее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В составе делегации – руководители Центрального банка Афганистана, представители крупных частных банков, энергетической компании «Да Афганистан Брешна Шеркат» (DABS), телекоммуникационной компании «Афган телеком» (AfTel), Афганской палаты сельскохозяйственных продуктов и животноводства, торгово-инвестиционной палаты, а также сельскохозяйственных, фармацевтических, промышленных, транспортно-логистических, инженерных, текстильных и других компаний Афганистана.

«Цель сегодняшнего визита – укрепление торгового оборота между Казахстаном и Афганистаном и реализация договоренностей, достигнутых в апреле в ходе визита вашего министра. Мы надеемся на укрепление наших дружественных взаимоотношений, в том числе в области торговли», - сказал Нуриддин Азизи.

Сегодня казахстанские и афганские компании провели презентации своих товаров. Также прошли переговоры Нуриддина Азизи с министром торговли и интеграции Казахстана Сериком Жумангарином в формате B2B.

Корреспонденту МИА «Казинформ» глава афганской делегации рассказал, о чем удалось договориться в ходе встречи сторон.

«Мы ожидаем подписание меморандумов в области логистики, транспорта, инвестиций в экономику Афганистана. Как вы знаете, годовой товарооборот с Казахстаном составляет около миллиарда долларов. К сожалению, те товары, которые покупает из-за границы Казахстан, в них очень малая доля товаров из Афганистана, и мы над этим работаем. Мы хотим, чтобы определенную долю сельскохозяйственных товаров Казахстан приобретал у Афганистана», - заявил Нуриддин Азизи.

Министр промышленности и торговли Афганистана отметил, что один из важных факторов в торговле, это удешевление логистики.

«Еще один из важных вопросов, который мы сегодня обсуждали - банковский сектор. Мы будем работать над этим. Удешевление логистики – это значит удешевление товаров. В решении этого вопроса заключается обоюдная выгода. Потому что это приведет к увеличению товарообмена», - добавил Нуриддин Азизи.

Согласно официальным данным, товарооборот между Казахстаном и Афганистаном за 2022 год составил $987,9 млн, что в 2,1 раза выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($474,3 млн). При этом традиционно порядка 90% приходится на казахстанский экспорт, в основном обработанной продукции. Торговля между странами за 5 месяцев 2023 года составила $316,6 млн, при этом $310 млн – казахстанский экспорт.

По оценке экспертов, Казахстан имеет экспортный потенциал поставок в Афганистан более чем на $500 млн в пищевой, нефтехимической, химической, металлургической, машиностроительной отраслях и легкой промышленности.

«Наш частный сектор также импортирует отсюда пшеницу, муку, сжиженный газ, ГСМ и подсолнечное масло. В Казахстан мы экспортируем сухофрукты, ковры и драгоценные камни, и минералы, которых много в Афганистане. На выставке, которая будет организована здесь сегодня и завтра граждане смогут посмотреть ручные изделия и смогут их приобрести», - отметил глава афганской делегации.

3 августа в Астане начнется бизнес-форум, а 4 августа для всех жителей и гостей столицы распахнет двери выставка афганских товаров (EXPO, Конгресс-центр). На выставке будут представлены различные продукты из Афганистана, медная посуда, мрамор, ковры, ювелирные изделия и многие другие традиционные товары.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев не раз отмечал важность установления стабильности в Афганистане для нашего региона и для мира в целом. Казахстан неоднократно оказывал гуманитарную помощь афганскому народу и активно участвует в преодолении гуманитарного кризиса в этой стране.

В апреле 2023 года казахстанская делегация во главе с вице-премьером - министром торговли Сериком Жумангариным посетила столицу Афганистана - город Кабул, где состоялась торжественная церемония передачи очередной гуманитарной помощи афганскому народу. Это было сделано по поручению Главы государства.

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«Хочу подчеркнуть необходимость дальнейшего наращивания всесторонней помощи афганскому народу под эгидой ООН. В этом контексте важно создать в Алматы Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана», - предложил Касым-Жомарт Токаев.

Казахстанская сторона не раз отмечала, что нельзя допустить экономического коллапса, гуманитарного кризиса в Афганистане. Международному сообществу нужно восстанавливать и развивать торгово-экономические связи с этой страной. В сфере экономического сотрудничества необходимо отметить важность реализации инфраструктурных проектов, как один из векторов развития отношений Казахстана с Афганистаном, в особенности в сфере интеграционных процессов Центральной и Южной Азии.

В ходе беседы с представителями СМИ министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи отметил важность такой помощи и выразил слова благодарности казахстанской стороне.

«Мы очень глубоко ценим и благодарим за безвозмездную помощь Президента Казахстана, Правительство Казахстана в лице двух министров, которые приезжали в Афганистан. Мы глубоко ценим наши отношения, которые развиваются в духе взаимоуважения и взаимовыгоды. Мы глубоко ценим помощь, которую вы нам оказываете», - подчеркнул Нуриддин Азизи

В заключении он рассказал о работе, проводимой правительством Афганистана для расширения дипломатического сотрудничества с другими странами.

«По поводу признания нашего государства мировым сообществом мы хотим пригласить казахстанскую сторону, чтобы вы сделали первый шаг. Последняя встреча в Дохе вселила в нас хорошие надежды. Сейчас банковский сектор можно сказать восстановился. В ближайшее время, я думаю, этот вопрос решится и все нас признают», - заявил Нуриддин Азизи.

Отметим, что население Афганистана по оценкам Фонда ООН составляет около 40 млн человек. Поэтому, как отмечают эксперты, это достаточно привлекательный рынок для казахстанских производителей.