27 Июля 2022 10:36

МВФ ухудшил прогноз на ближайшие годы

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Международный валютный фонд ухудшил прогноз по развитию глобальной экономики на ближайшие два года. Среди причин — стремительный рост инфляции и последовавшее за ним ужесточение политики Центральных банков. В МВФ при этом подчеркнули, что повышение базовых ставок безусловно повлечёт экономические издержки, но медлить с этой мерой было бы ещё хуже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша отметил, что мировая экономика все еще не оправилась от пандемии, оказывает влияние и ситуация вокруг России и Украины.

«Сейчас мы сталкиваемся с мрачными и неопределенными перспективами. Глобальный рост производства был пересмотрен в сторону понижения до 3,2% в этом году и 2,9% в следующем году, в то время как инфляция была пересмотрена в сторону повышения до 6,6% в странах с развитой экономикой и 9,5% в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. Три крупнейшие экономики мира — США, Китай и Европа — буксуют», - сообщил Гуринша.

МВФ не исключает уже в следующем году новой глобальной рецессии, всего через два года после предыдущей, связанной с пандемией.