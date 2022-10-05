МВФ рекомендует дальнейшее повышение базовой ставки в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Международном валютном фонде считают необходимым обеспечить дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, то есть повысить базовую ставку, чтобы контролировать инфляцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это важно не только потому, что это поможет сдерживать инфляцию, обеспечить укрепление доверия к Национальному банку и монетарной политике, но также поможет бороться с вторичными эффектами давления на тенге. Если давление будет слишком высоким, то люди могут потерять доверие к тенге и конвертировать свои тенговые авуары в доллары. Это приведет к новому раунду долларизации, что станет еще одним риском для тенге, и это будет негативная петля между инфляцией и обменным курсом», - сообщил на пресс-конференции глава миссии Международного валютного фонда по Казахстану, руководитель отдела стран Центральной Азии в департаменте МВФ по Ближнему востоку и Центральной Азии Николя Бланше.

Ранее Национальный банк Казахстана сообщил о переносе даты объявления решения Комитета по денежно-кредитной политике НБК по базовой ставке с 24 октября на 26 октября 2022 года. 5 сентября было принято решение о сохранении базовой ставки на уровне 14,5%.

По данным Бюро национальной статистики, в годовом исчислении инфляция в сентябре в Казахстане составила 17,7%. Цены в сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем прошлого года повысились на продовольственные товары – на 22,2%, непродовольственные товары – 17%, платные услуги – на 12,3%.



