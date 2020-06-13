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    МВД усиливает состав IT-специалистами для борьбы с наркобизнесом

    13 Июня 2020, 13:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК усиливают штат ИТ-специалистами для борьбы с наркобизнесом. Об этом заявил Премьер-Министр страны Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «О распространении наркотиков посредством использования информационно-коммуникационных сетей и электронных платежных систем. В целях повышения эффективности борьбы с наркобизнесом принимаются меры по укомплектованию антинаркотических подразделений опытными специалистами, в том числе имеющими образование в области IT-технологий и навыки работы с теневыми сегментами сети Интернет», - написал Аскар Мамин в ответ на депутатский запрос.

    По его словам, в ходе мониторинга информационного поля МВД совместно с Министерством информации и общественного развития в текущем году выявлено и заблокировано около 450 наркосайтов.

    Также был ограничен доступ к более 300 интернет-ресурсам, пропагандирующим наркотики, удалено около 100 граффити-надписей с электронными ссылками интернет-магазинов по продаже наркотиков и других запрещенных веществ.

    «Кроме того, разработано два пакета законодательных поправок по запрету перевода электронных денег в пользу анонимных пользователей (находится в Мажилисе Парламента) и приостановлению подозрительных операций с электронными деньгами (вступают в силу с 13 ноября этого года)», - заключил Премьер-Министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью Связь, ТВ, IT МВД РК
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