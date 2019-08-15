МВД РК заключил меморандум с ведущим вузом ВКО

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день обозначены основные направления дельнейшеймодернизации ОВД, одним из которых является совершенствование ведомственногообразования. Цель - пополнить свои ряды образованными, квалифицированными,амбициозными сотрудниками, у которых новые взгляды, идеи, передает МИА«Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамент полиции ВКО.

Учитываявысокий уровень подготовки специалистов Восточно-Казахстанскогогосударственного университета им .С.Аманжолова, МВД предложило осуществлятьотбор кандидатов на службу в ОВД из числа выпускников данного учебногозаведения с последующей их первоначальной подготовкой на базе ведомственныхучебных заведений по различным направлниям полицейской деятельности.

Ректоратуниверситета с воодушевлением приняли предложение. При подписании Меморандумаректором вуз Мухтаром Толегеном было отмечено, что на сегодняшний день многиевыпускники юридического факультета выбирают карьеру в правоохранительныхорганах.

Немаловыпускников данного университета которые работают на руководящих должностях вДепартаменте полиции Восточно-Казахстанской области, многие трудоустроились вМинистерство внутренних дел и вносят свою лепту в обеспечении общественногопорядка и безопасности граждан.

Всвою очередь представители ДП ВКО отметили, что подобный меморандум будетдополнительным стимулом в учебе для студентов вуза. Ведь перспектива устроитьсяна работу в элитные подразделения полиции теперь не просто мечта, а реальность.

«Врядах ОВД молодые сотрудники будут обеспечены форменным обмундированием, медицинским обслуживанием в поликлиникедепартамента, бесплатным обучением в высших учебных заведениях МВД, а такжеполучать компенсацию за наем жилья», - отметил преимущества службы в ОВДзаместитель начальника ДП ВКО полковник полиции Анатолий Мурзыканов.

Сотрудникамосуществляется выплата за надбавку за классную квалификацию, предоставляетсякомпенсация за выплату коммунальных услуг, оплачивается ежегодный трудовойотпуск, пенсионный возраст выхода на пенсию составляет 48 лет.