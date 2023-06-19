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    МВД РК выявило 47 случаев торговли людьми за три дня

    19 Июня 2023, 11:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Полицейские в ходе трехдневного ОПМ выявили 47 преступлений, связанных с торговлей людьми. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На территории страны подразделениями по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел на прошлой неделе проведено оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик». За 3 дня операции полицейскими выявлено 47 преступлений, связанных с торговлей людьми. Из них 3 факта незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации, 10 фактов торговли людьми, в том числе 5 фактов в отношении несовершеннолетними, 7 вовлечений в занятие проституцией, из которых 3 в отношении несовершеннолетних и 27 фактов притоносодержания и сводничества. Зарегистрировано 30 административных правонарушений за предоставление помещений заведомо для занятия проституцией и сводничества и 453 правонарушения за приставание в общественных местах», – сказала Турлыбек.

    Среди фактов торговли людьми спикер отметила случай в Алматинской области, где женщина продала своего новорожденного сына. Также были факты незаконной трудовой эксплуатации, вовлечения в проституцию и другие.

    Как отметила Шугыла Турлыбек, в рамках профилактики торговли людьми в Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Туркестанской областях и в городе Шымкент на улицах размещены информационные билборды, а также распространены буклеты, брошюры и другие раздаточные материалы на привокзальной площади, рынках и других общественных местах. В Северо-Казахстанской, Кызылординской и Улытауской областях на улицах и в кинотеатрах транслировались социальные ролики с номером телефона доверия по борьбе с торговлей людьми «116 16».

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    МВД РК
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