МВД РК усилило проверку ковид-статуса пассажиров в аэропортах и на вокзалах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВД усилена проверка ковид-статуса пассажиров в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С начала года органами внутренних дел возбуждено 45 уголовных дел по сбыту и использованию поддельных ПЦР-тестов и 35 – паспортов вакцинации. В аэропортах и железнодорожных вокзалах усилена проверка ковид-статуса лиц по приложению Ashyq, а также действительности ПЦР-тестов и паспортов вакцинации.

«В Международном аэропорту города Алматы сотрудниками транспортной полиции совместно с работниками аэропорта были установлены парень с девушкой, планировавшие вылететь в Турцию на отдых, которые приобрели ПЦР-справки вместе с билетами у незнакомого лица, – сообщил начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

Также он отметил, что в тот же день за аналогичный факт задержан житель Шымкента, который пытался вылететь в Республику Беларусь, используя поддельную справку ПЦР-теста.

«Они не были допущены к полету. По данным фактам начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Использование заведомо подложного документа», – резюмировал Бекиев.

МВД напоминает, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование арест до 40 суток.