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    МВД РК подписало соглашение о сотрудничестве с Нацгвардией Узбекистана

    30 Июня 2021, 18:40

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев встретился с командующим Национальной гвардией Республики Узбекистан Рустамом Джураевым в рамках его рабочего визита в Национальную гвардию Республики Казахстан.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    На встрече были обсуждены актуальные вопросы межведомственного взаимодействия, а также дальнейшие перспективы их развития. Подписано Соглашение о сотрудничестве между МВД Казахстана и Национальной гвардией Узбекистана.

    Данный международный договор создает правовые основы для взаимодействия двух ведомств в сфере охраны общественного порядка и обеспечения безопасности, проведения антитеррористических операций, а также подготовки кадров.

    Стороны выразили уверенность, что подписанное Соглашение придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Борьба с преступностью Узбекистан МВД РК
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