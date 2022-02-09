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    МВД РК обратилось к водителям с предупреждением

    9 Февраля 2022, 20:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВД РК обратилось к водителям с предупреждением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По сообщению РГП «Казгидромет», с 10 по 12 февраля 2022 года во всех регионах страны ожидается ухудшение погодных условий, обширный антициклон, сильные осадки в виде дождя и снега, а также усиление ветра и гололедные явления.

    МВД напоминает, что при движении по зимней дороге (в гололед, по свежевыпавшему снегу, по укатанному снегу) необходимо строго соблюдать дистанцию между автомобилями, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений.

    Для безопасности участников дорожного движения МВД призывает заблаговременно планировать маршрут движения на транспорте с учетом погодных условий и ограничить выезд за пределы населенных пунктов при ухудшении погоды.

    Как отметили в полиции, с начала зимнего периода резко возросло количество ДТП по причине погодных условий. Так, за истекшие сутки в стране зарегистрировано 23 ДТП, в которых один человек погиб и 33 человека пострадали.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Транспорт Безопасность МВД РК Дороги
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