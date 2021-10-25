МВД РК автоматизировало 38 из 40 оказываемых государственных услуг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МВД РК автоматизировало 38 из 40 оказываемых государственных услуг. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РК Сакен Сарсенов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, мы устранили прямые контакты граждан с полицией при получении государственных услуг. Теперь они не зависят от режима работы государственных органов, могут получать заказанные услуги в любое удобное время. Мы автоматизировали 38 из 40 наших услуг. Это дает возможность получать услуги Министерства внутренних дел разными способами. Например, граждан можно регистрировать в Центрах обслуживания населения, через портал «электронного правительства» или через мобильное приложение M-GOV», – сказал С. Сарсенов.

По его словам, за один год через ЦОНы зарегистрировались более 500 тысяч человек, через портал «электронного правительства» более 800 тысяч человек.

С. Сарсенов отметил, что до 2019 года ежегодно выдавалось до 15 млн адресных справок. Теперь граждане могут сами проверять информацию на портале «электронного правительства», а государственные органы получают эту информацию из единой базы данных физических лиц. При выдаче паспортов и удостоверений личности, изменении сведений об устройствах уже сейчас необходимую информацию получают из баз данных. С 20 сентября текущего года стало доступным платить за документооборот в ЦОНах с помощью QR-кода. В Казахстан ежегодно приезжает 1,5 млн иностранцев, поэтому, с 1 января прошлого года отменены требования по временной регистрации в миграционной полиции. Это положительно влияет на инвестиционную и туристскую привлекательность Казахстана. Теперь о прибывающих иностранных гостях можно сообщать в миграционную полицию через систему «e-Qonaq» или через мобильное приложение.

В ЦОНах столицы и Алматы созданы секторы оказания услуг иностранцам по выдаче разрешений на временное проживание и выдаче виз. До конца текущего года эти услуги будут оказываться во всех ЦОНах.