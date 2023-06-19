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    МВД проводит проверку касательно утечки данных в ходе захвата заложников в Kaspi банке

    19 Июня 2023, 16:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов заявил, что будет проведена проверка касательно утечки информации в ходе захвата заложников в одном из банков столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В кулуарах Правительства журналисты задали вопрос главе МВД касательно слива информации телеграмм каналу.

    «Вы знаете, что в период проведения спецоперации там присутствовали не только сотрудники органов внутренних дел. Если была какая -то утечка будут проведены соответствующие служебные проверки», - сказал Марат Ахметжанов.

    Он также сообщил, что на месте происшествия присутствовали все службы, которые положены по алгоритму работы в таких ситуациях, это органы прокуратуры, сотрудники КНБ, сотрудники акимата и другие.

    «Если действительно была какая-то утечка информации, то будут приняты в соответствующие меры», - заверил Марат Ахметжанов.

    Ранее сообщалось о том, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi.

    Позже стало известно о том, что заложников освободили, а захватчик обезврежен.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Банки МВД РК
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