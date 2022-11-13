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    МВД проверит причастность полицейских Павлодарской области к торговле наркотиков

    13 Ноября 2022, 08:06

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – МВД Казахстана проводит проверку материалов видео, распространенного 12 ноября, в котором житель Аксу обвиняет полицейских Павлодарской области в реализации наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

    По обращению 26-летнего жителя Аксу ДП Павлодарской области проводит досудебное расследование по статье «вымогательство».

    «Ранее в Сети распространилось видео, в котором потерпевший обвинил полицейских в сотрудничестве с ним в реализации наркотических средств.

    11.11.2022 года потерпевший сам обратился в полицию с заявлением о том, что у него ранее знакомые вымогали деньги, забрали у него машину и заставили записать видео в отношении сотрудников полиции с целью его шантажа. После отказа выполнять требования вымогателей, они опубликовали видео.

    По факту задержаны безработные жители Аксу (1989, 1994, 1995 годов рождения), подозреваемые в данном преступлении, которые водворены в ИВС города Павлодара. Несмотря на заявление потерпевшего о записи видео под давлением подозреваемых, проводится проверка по материалам видео.

    По результатам будет дана правовая оценка действиям каждого участника», - говорится в публикации пресс-службы.

    Подробно о ситуации сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Рашад Утеуов.
    Павлодарская область Борьба с преступностью Видео МВД РК Борьба с наркотиками Борьба с коррупцией
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