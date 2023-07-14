МВД провело три спецоперации по задержанию членов ОПГ Дикого Армана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент по борьбе с организованной преступностью МВД при координации Генеральной прокуратуры проводит комплекс мероприятий, направленных на разобщение и ликвидацию ОПГ, лидером которого является Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман. Об этом сообщается на ведомственном сайте Polisia.kz, передает МИА «Казинформ».

Как отметили в МВД, несмотря на то, что лидер и основные участники организованной преступной группы арестованы, другие его члены продолжают заниматься противоправной деятельностью, финансируя услуги адвокатов, пытаются активно оказывать давление на участников процесса расследования, в том числе через СМИ и интернет.

В соответствии с разработанным планом пресечение криминальной деятельности данной организованной преступной группы проводилось в три этапа.

Первый этап был направлен на нейтрализацию основного криминального звена ОПГ, возглавляемого «правой рукой» Джумагельдиева, известного в преступной среде по прозвищу «Нойс», объявленного в международный розыск.

Так, 19 апреля ДБОП и ДП города Алматы на территории Алматы, Алматинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей задержано 12 участников ОПГ, причастных к совершению тяжких преступлений, в том числе покушения на убийство в 2018 году в Алматы.

Во время второго этапа спецоперации был ликвидирован канал финансирования ОПГ, контролируемого еще одним подручным Дикого Арманa, известным в криминальных кругах по прозвищу «Карась». С 25 по 26 апреля ДБОП и ДП города Шымкент в городах Алматы, Шымкент и Туркестанской области проведено более 130 обысков, задержано 53 фигуранта, причастных к незаконному игорному бизнесу и финансированию данной ОПГ.

В результате этих оперативно-следственных мероприятий зарегистрировано два уголовных дела по статье 262 УК за создание и руководство организованной преступной группой. В мае дополнительно начато досудебное расследование по статье 266 УК по факту финансирования деятельности преступной группы.

12 июля ДБОП МВД совместно с межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры был реализован третий этап спецоперации.

Одновременно в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Костанай и Туркестан произведено задержание 18 фигурантов, принимавших активное участие в массовых беспорядках в городе Алматы во время январских событий.

Проведено 36 обысковых мероприятий, изъято несколько обрезов ружей, пистолетов, ножи, кастет, религиозная литература, а также одежда, в которой подозреваемые участвовали в беспорядках.

«Оперативные мероприятия в данном направлении продолжаются. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат», – сказал начальник управления ДБОП МВД Куандык Алпыс.