Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    МВД: полицейские патрулируют эвакуированные населённые пункты в Жамбылской области

    27 Августа 2021, 08:32

    ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По поручению министра внутренних дел, в работах по эвакуации жителей и обеспечения общественного порядка задействовано 300 полицейских и 47 автоэкипажей Департамента полиции Жамбылской области, а также 520 военнослужащих Национальной гвардии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    Временно перекрыты дороги к месту происшествия, в том числе автодороги и железная дорога сообщением «Тараз-Алматы».

    На данный момент в школы города Тараз эвакуированы около 1200 человек - жителей сёл Кайнар, Ботамойнак, Жибек Жолы и станции Ушбулак Байзакского района.

    По факту возгорания на воинском складе в Жамбылской области начато досудебное расследование по статье 462 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих).

    С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано оцепление и патрулирование эвакуированных населенных пунктов.

    Министерство внутренних дел также предупреждает о недопустимости распространения непроверенной или заведомо ложной информации.

    Напомним, 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов.

    Ранее сообщалось, что продолжающийся пожар на складе инженерных боеприпасов может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила.

    По данным пресс-службы акимата области, по состоянию на 26 августа 23.30 ч. в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек.

    Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога перекрыты.

    Эвакуируется населения близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс.

    С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.

    На месте происшествия создан оперативный штаб. Министром обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.

    К жителям Тараза и сел близ происшествия обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Принимаются все меры по ликвидации ЧС, сообщил ранее заместитель акима Жамбылской области Даулет Карибек.

    В областном центре подготовлено более 400 мест для эвакуированных из зоны аварии. Дополнительно может быть развернуто еще 1000 койко-мест.

    Мобилизованы представители ДЧС, правоохранительных органов и медицинской службы области.

    Специально для предоставления информации по волнующим граждан вопросам, связанных с этой ситуацией:

    - можно позвонить на номер 109;

    - можно отправить сообщение на линию WhatsApp

    8-778-810-91-09.

    Вы можете позвонить на горячую линию по телефонам 8 (7262) 51-41-67, 8(7262) 51-37-75.

    Для оказания скорой медицинской помощи задействовано 37 бригад скорой медицинской помощи, среди них 3 бригады медицинской авиации. Из них 1 бригада дежурит в школе №5 города Тараз, 1 бригада в Таразском политехническом колледже, куда с села Базарбай Байзакского района ранее было эвакуировано 226 человек.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жамбылская область Происшествия Армия МВД РК МЧС Взрыв Минобороны РК Взрывы в Жамбылской области
    Новости по теме
    Новости по теме
    Кызылординка подозревается в продаже близнецов
    Глава МВД даст показания по делу о захвате заложников в отделении Kaspi банка
    МВД проводит проверку касательно утечки данных в ходе захвата заложников в Kaspi банке
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана