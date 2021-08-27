МВД: полицейские патрулируют эвакуированные населённые пункты в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По поручению министра внутренних дел, в работах по эвакуации жителей и обеспечения общественного порядка задействовано 300 полицейских и 47 автоэкипажей Департамента полиции Жамбылской области, а также 520 военнослужащих Национальной гвардии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Временно перекрыты дороги к месту происшествия, в том числе автодороги и железная дорога сообщением «Тараз-Алматы».

На данный момент в школы города Тараз эвакуированы около 1200 человек - жителей сёл Кайнар, Ботамойнак, Жибек Жолы и станции Ушбулак Байзакского района.

По факту возгорания на воинском складе в Жамбылской области начато досудебное расследование по статье 462 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих).

С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано оцепление и патрулирование эвакуированных населенных пунктов.

Министерство внутренних дел также предупреждает о недопустимости распространения непроверенной или заведомо ложной информации.

Напомним, 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что продолжающийся пожар на складе инженерных боеприпасов может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила.

По данным пресс-службы акимата области, по состоянию на 26 августа 23.30 ч. в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек.

Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога перекрыты.

Эвакуируется населения близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс.

С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Министром обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.

К жителям Тараза и сел близ происшествия обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Принимаются все меры по ликвидации ЧС, сообщил ранее заместитель акима Жамбылской области Даулет Карибек.

В областном центре подготовлено более 400 мест для эвакуированных из зоны аварии. Дополнительно может быть развернуто еще 1000 койко-мест.

Мобилизованы представители ДЧС, правоохранительных органов и медицинской службы области.

Специально для предоставления информации по волнующим граждан вопросам, связанных с этой ситуацией:

- можно позвонить на номер 109;

- можно отправить сообщение на линию WhatsApp

8-778-810-91-09.

Вы можете позвонить на горячую линию по телефонам 8 (7262) 51-41-67, 8(7262) 51-37-75.

Для оказания скорой медицинской помощи задействовано 37 бригад скорой медицинской помощи, среди них 3 бригады медицинской авиации. Из них 1 бригада дежурит в школе №5 города Тараз, 1 бригада в Таразском политехническом колледже, куда с села Базарбай Байзакского района ранее было эвакуировано 226 человек.