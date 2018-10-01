МВД по поручению Президента разрабатывает Дорожную карту по модернизации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В министерстве внутренних дел РК состоялась коллегия, на которой были рассмотрены задачи органов внутренних дел в рамках Послания Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе заседания было отмечено, что в реализацию Послания министерством под руководством Администрации Президента уже начата разработка Дорожной карты по модернизации казахстанской полиции.

«Дорожной картой планируется оптимизация штатной численности МВД, сокращение ряда звеньев, избавление полиции от несвойственных функций, кардинальное изменение критериев оценки полиции с ориентиром на уровень доверия общества и чувство безопасности у населения», - сообщает пресс-служба.

В ведомстве отмечают, что министр внутренних дел Калмуханбет Касымов сообщил о внедрении современных форматов работы с населением, предусматривающих перевод органов внутренних дел на сервисную модель, утверждение нового стандарта полицейского, включающего изменения начиная от системы подбора, расстановки и карьерного продвижения до форменного обмундирования, коренном реформировании системы ведомственного образования.



По данным МВД, по республике за 9 месяцев текущего года количество преступлений сократилось на 9% (на 20,7 тысяч). Меньше зарегистрировано разбоев, грабежей, хулиганств, краж, преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, ранее судимыми, в состоянии опьянения и несовершеннолетними.

Калмуханбет Касымов поручил активизировать работу по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений в регионах.

При этом, особое внимание акцентировано на вопросах противодействия кражам, которые составляют большую часть преступлений.

Также обсуждены вопросы улучшения деятельности Центров оперативного управления и дежурных частей в управлении силами и средствами полиции по обеспечению правопорядка и безопасности граждан.

По итогам обсуждений руководителям служб центрального аппарата министерства и региональных департаментов даны конкретные поручения и по другим направлениям деятельности органов внутренних дел.