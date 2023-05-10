МВД оказывает 9 видов государственных услуг через телефон

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МВД оказывает 9 видов государственных услуг через телефон. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«МВД упрощает процедуры и госуслуги, которые коснулись каждого казахстанца. Каждый может в этом убедиться, если пойдет получать удостоверение личности, паспорт, водительские права, прописку по месту жительства, оформлять куплю-продажу машины и другое. Все эти услуги сейчас полностью автоматизированы. Устранен человеческий фактор. Более того, ведомство продолжает облегчать их путем смартфонизации. Сегодня через телефон доступны уже 9 видов госуслуг. Таким образом, сокращены сроки оказания услуг, исключены коррупционные риски, а также сокращено количество запрашиваемых документов», – сказал М.Кожаев.

В своем докладе замминистра отметил, что органы внутренних дел Казахстана переходят на сервисную модель полиции, основными принципами которой являются законность, всесторонность, вежливость, информированность и своевременность. Это предусмотрено в проекте Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом. Главной особенностью концепции является ее нацеленность на устранение причин накопившихся системных проблем в сфере обеспечения общественной безопасности.



