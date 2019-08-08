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    МВД Кыргызстана официально сообщило о задержании Атамбаева

    8 Августа 2019, 20:53

    БИШКЕК. Кабар – КАЗИНФОРМ - В результате проведенных совместных мероприятий по принудительному приводу сотрудниками правоохранительных органов задержан экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, сообщили в пресс-службе МВД КР. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    «8 августа 2019 года сотрудниками милиции совместно с ГКНБКыргызской Республики в результате проведенных мероприятий по принудительномуприводу задержан Атамбаев А.Ш.», - говорится в сообщении.

    Как отметили в МВД, при проведении следственно-оперативныхмероприятий жертв нет.

    В ходе задержания на месте спецоперацией лично руководилминистр внутренних дел КР Кашкар Джунушалиев и его заместитель полковникмилиции Алмаз Орозалиев.

    В МВД сообщили, что Атамбаев будет доставлен всоответствующие органы для проведения дальнейших следственных мероприятийсогласно законодательству КР.

    Жертв при задержании нет.

    Напомним, 7 августа этого года стало известно о проведении специальной операции по задержанию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, что находится близ Бишкека. В доме экс-главы республики произошла стрельба. В результате, по информации кыргызстанского минздрава, в больницы города Бишкека и Чуйскую областную объединенную больницу поступили 45 пострадавших с различными травмами.

    8 августа на заседании Совета безопасности страны Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о том, что Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы КР, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона.

    Ранее в Кыргызстане депутатами Жогорку Кенеша была создана специальная депутатская комиссия по изучению озвученных обвинений в отношении Алмазбека Атамбаева. По итогам ее работы, было решено предъявить обвинение экс-президенту Кыргызстана по шести эпизодам. 27 июня этого года Жогорку Кенеш принял решение о снятии неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева.

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    Кыргызстан
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