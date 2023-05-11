МВД Казахстана внедряет новый стандарт расследования уголовных правонарушений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках цифровизации и дебюрократизации полицейской деятельности на базе столичного управления полиции района «Сарыарка» и отдела полиции города Косшы Акмолинской области МВД проводит пилотный проект «Полицейское расследование», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Это совершенно новый и перспективный стандарт расследования очевидных уголовных правонарушений по проступкам небольшой и средней тяжести, в котором проводится видеофиксация всех следственных действий для единого отчета. Он обеспечивает для граждан оперативность расследования, минимизирует риски злоупотреблений и нарушений прав, защищает от фальсификации доказательств, повышает объективность и качество расследования. Для самих сотрудников данный формат удобен тем, что он исключает протоколирование следственных действий и экономит время расследования», - отмечают в МВД.

Основа указанной инициативы уже реализована через законодательную поправку, предусматривающую составление краткого протокола по усмотрению следователя в рамках Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения», подписанного Главой государства 17 марта текущего года.

«В протоколе полицейскому достаточно будет отразить информацию о применении технических средств, времени проведения, а также краткое изложение данных. Это позволит перейти на видеоформат полицейского расследования, где любой сотрудник, первый прибывший на место преступления, может составить отчет», - пояснили в ведомстве.

В МВД отметили, что внедрение краткого протокола позволит в 5 раз сократить время производства следственного действия. Видеозапись будет прилагаться к уголовному делу и хранится на цифровых носителях или подгружаться в ЕРДР, если имеется техническая возможность. Стоит отметить, внедрение краткого протокола является инициативой МВД, и эта норма универсальна, то есть в зависимости от обстоятельств дела, технических возможностей, принимается решение о составлении краткого протокола или обычного.

Данные изменения вступают в силу с 20 мая.



