Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.22 eur/kzt 485.09

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.04
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    МВД Казахстана внедряет новый стандарт расследования уголовных правонарушений

    11 Мая 2023, 09:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках цифровизации и дебюрократизации полицейской деятельности на базе столичного управления полиции района «Сарыарка» и отдела полиции города Косшы Акмолинской области МВД проводит пилотный проект «Полицейское расследование», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «Это совершенно новый и перспективный стандарт расследования очевидных уголовных правонарушений по проступкам небольшой и средней тяжести, в котором проводится видеофиксация всех следственных действий для единого отчета. Он обеспечивает для граждан оперативность расследования, минимизирует риски злоупотреблений и нарушений прав, защищает от фальсификации доказательств, повышает объективность и качество расследования. Для самих сотрудников данный формат удобен тем, что он исключает протоколирование следственных действий и экономит время расследования», - отмечают в МВД.

    Основа указанной инициативы уже реализована через законодательную поправку, предусматривающую составление краткого протокола по усмотрению следователя в рамках Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения», подписанного Главой государства 17 марта текущего года.

    «В протоколе полицейскому достаточно будет отразить информацию о применении технических средств, времени проведения, а также краткое изложение данных. Это позволит перейти на видеоформат полицейского расследования, где любой сотрудник, первый прибывший на место преступления, может составить отчет», - пояснили в ведомстве.

    В МВД отметили, что внедрение краткого протокола позволит в 5 раз сократить время производства следственного действия. Видеозапись будет прилагаться к уголовному делу и хранится на цифровых носителях или подгружаться в ЕРДР, если имеется техническая возможность. Стоит отметить, внедрение краткого протокола является инициативой МВД, и эта норма универсальна, то есть в зависимости от обстоятельств дела, технических возможностей, принимается решение о составлении краткого протокола или обычного.

    Данные изменения вступают в силу с 20 мая.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Борьба с преступностью Видео МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Начальник департамента полиции Костанайской области покинул свой пост
    Председателем Комитета миграционной службы МВД назначен Аслан Аталыков
    Назначен новый начальник ДП Кызылординской области
    Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
    Популярное
    1 Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
    2 Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
    3 В центре левого берега Астаны горит строящийся жилой комплекс
    4 Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
    5 Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
    Новости партнеров