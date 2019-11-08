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    МВД Казахстана и Венгрии договорились о сотрудничестве

    8 Ноября 2019, 23:50

    БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - В Будапеште министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев встретился с заместителем Премьер-Министра, министром внутренних дел Венгрии Шандором Пинтером. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    В ходе встречи стороны отметили развитие двусторонних отношений между нашими странами, которые основаны на общих исторических корнях и духовной близости народов Казахстана и Венгрии.

    Особое внимание в рамках переговоров было уделено двустороннему сотрудничеству в правоохранительной сфере.

    Межправительственной казахстанско-венгерской Комиссией по сотрудничеству в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ обсуждаются меры в сфере профилактики и борьбы с преступностью, особенно в условиях нарастания общих угроз, связанных с терроризмом и экстремизмом, деятельностью транснациональных организованных групп, наркопреступностью, а также незаконной миграцией.

    ​Также в ходе встречи министры обменялись мнениями о реформировании полицейских ведомств двух стран. Венгерская сторона проинформировала о результатах реформы 2015 года, что вызвало интерес у казахстанских коллег.

    Казахстанскую сторону также заинтересовал опыт по переходу венгерской полиции на сервисную модель обслуживания населения и возможности внедрения таких подходов в нашей стране.

    В ходе визита делегация МВД Казахстана ознакомилась с деятельностью Полицейской Академии МВД Венгрии, а также с работой Центра оперативного управления и патрульной полиции Будапешта.

    По итогам встречи стороны высказали намерения продолжить сотрудничество и обмен опытом по различным направлениям деятельности полиции Казахстана и Венгрии.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Венгрия МВД РК
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