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МВД Германии окажет помощь тысяче семей из Казахстана

8 Июня 2020 20:48
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МВД Германии окажет помощь тысяче семей из Казахстана

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области волонтёры Общества Красного Полумесяца окажут помощь 100 семьям. Акцию поддержали МВД Германии и Общество Красного Креста, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Павлодарский филиал Красного Полумесяца в рамках регионального проекта по оказанию чрезвычайной помощи в условиях пандемии COVID-19, Германский Красный Крест в сотрудничестве с Красным Полумесяцем Казахстана девятого июня 2020 года предоставят гуманитарную помощь для 100 семей Павлодарской области (города Павлодар, районов Теренколь, Аккулы, Щербактинского, Майского)», - сообщили в Павлодарском областном филиале Общества Красного Полумесяца.

Средства на эту помощь людям были выделены федеральным министерством иностранных дел Германии.

«Социальные наборы будут розданы наиболее уязвимым группам населения, к которым относятся малообеспеченные многодетные семьи, одинокие пожилые, одинокие матери, семьи с людьми с ограниченными возможностями», - отметили волонтёры.
В общей сложности около 1000 семей в Казахстане получат такую разовую гуманитарную помощь. По 100 наборов отправят в города Кокшетау, Павлодар, Актобе, Актау, Уральск, Караганда, ещё по 200 - в Алматы и Нур-Султан.
«Наборы включают в себя основные продукты питания и некоторые гигиенические средства. Наборы для одиноких престарелых и в районы будут доставлены бесконтактным способом волонтёрами и сотрудниками Красного Полумесяца Казахстана», - подчеркнули в филиале Общества Красного Полумесяца.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Германия, Общество,
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Автор:

Антон Гагарин

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