МВД Франции направляет в Марсель спецподразделение в рамках борьбы с наркопреступностью

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Для борьбы с наркопреступностью министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен дал указание направить в Марсель специальное подразделение «CRS 8», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В системе МВД Франции подразделение «CRS 8» специализируется на борьбе с городским насилием. В ближайшие дни спецподразделение будет переброшено в Марсель – второй по численности населения мегаполис Франции для проведения целенаправленных операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В последние дни Марсель стал ареной многочисленных разборок между местными наркогруппировками, в том числе с применением огнестрельного оружия. За пять дней в данных инцидентах погибло три человека. Всего с 1 января 2023 года в результате разборок наркогруппировок в Марселе погибло 34 человека. В 2022 году в локальных войнах наркомафии погибло 38 человек, в 2021 году – 39.

В связи с этим министр внутренних дел Жеральд Дарманин потребовал развертывания «CRS 8» в Марселе. Планируется, что элитное подразделение будет дислоцироваться на юге Франции около недели.

«CRS 8» состоит из 200 полицейских, и может быть мобилизовано в любую точку Франции в кратчайшее время. Элитное подразделение уже проявило себя в ходе наведения порядка на Корсике в марте 2022 года во время беспорядков, а также в Кольмаре в августе 2022 года.