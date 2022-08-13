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    • МВД через SMS предупреждает о мошенниках

    13 Августа 2022 12:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для профилактики интернет-мошенничеств МВД начало рассылку населению SMS профилактического и предупредительного характера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    О едином оповещении населения о мошенничестве через SMS было сообщено 4 августа на встрече министра внутренних дел с представителями Минцифры и операторами телефонной связи.

    Поскольку мобильная связь доступна почти каждому жителю Казахстана, вне зависимости от его места проживания и нахождения, передача информации об участившихся фактах мошенничества с помощью SMS позволит оперативно информировать широкий круг граждан.

    В настоящее время разосланы SMS абонентам Кcell с текстами следующего содержания: Не устанавливайте приложения AnyDesk и Teamviewer по указке посторонних лиц! Вам сообщили о попытке залога имущества? Срочно созвонитесь с банком! Вам сообщили о попытке оформления кредита? Срочно созвонитесь с банком! Вас просят оформить онлайн кредит? Положите трубку! Это мошенники! Вас просят назвать свои данные, номер карты, sms-коды? Это мошенники!

    Из-за ограничений системы рассылок операторов связи количество символов в текстах SMS ограничено. Поэтому при отправке содержание текста сократилось.

    И еще раз о мерах предосторожности. МВД призывает граждан:

    – ни в коем случае не следовать так называемым «телефонным» инструкциям работников банков или правоохранительных органов об оформлении кредитов, продаже имущества и переводе своих денег на безопасные счета либо оформлении займов. Правоохранительные органы не проводят специальных операций по телефону;

    – никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и, тем более, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и т.д.;

    – не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам, и другим источникам. Без проверки не производить предоплату;

    – не делать переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода;

    – для установки приложений пользоваться только официальными источниками App Store, Play Market и т.д.;

    – не переходить по ссылкам, которые направляют якобы для оплаты либо содержатся в СПАМ-рассылках от неизвестных контактов или в сплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой;

    – регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, используйте 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками;

    – чаще проверять движение денег на своих счетах.
    #МВД РК #Мошенничество #МЦРИАП
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