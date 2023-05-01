МВД Болгарии сообщило о покушении на главного прокурора страны

СОФИЯ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - На пути кортежа главного прокурора Болгарии Ивана Гешева в понедельник прогремел взрыв, никто не пострадал. власти республики оценивают произошедшее как террористический акт, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил на брифинге руководитель Национальной следственной службы страны Борислав Сарафов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Инцидент с кортежем главного прокурора республики Ивана Гешева произошел в понедельник в окрестностях Софии в Болгарии. О происшествии без указания подробностей первым сообщил на брифинге главный комиссар МВД Петар Тодоров.

«Взрыв произошел около 11:45, очевидцы сообщили об огненном столбе высотой около 5 м. На месте взрыва был обнаружен кратер глубиной около 40 см и диаметром около трех метров. Кроме того, взрыв имел явную направленность в сторону дороги, в сторону проезжающих автомобилей. Бомба была не только с большим количеством взрывчатки, не менее 3 кг в тротиловом эквиваленте по оценке экспертов, но и с поражающими элементами. Очевидно, что взрывное устройство было установлено с целью убийства, а не для запугивания. В настоящее время идет поиск следов вероятных преступников, в том числе работают служебно-разыскные собаки, проводится тщательный осмотр места происшествия с целью сбора вещественных доказательств. Взрыв произошел именно в тот момент, когда рядом с взрывным устройством проезжал автомобиль главного прокурора», - рассказал глава Национальной следственной службы Сарафов.

В МВД сформирован оперативный штаб под руководством главы ведомства Ивана Демерджиева, в него также включены представители Национальной службы охраны, Государственного агентства национальной безопасности других специальных служб.

«Очевидно, что речь идет о профессионально подготовленном и выполненном покушении. Чудо спасло главного прокурора и членов его семьи, которые были в одной машине, а также окружающих. По факту террористического акта возбуждено уголовное дело. Надеюсь, что Национальная служба охраны теперь возьмет на себя охрану главного прокурора», - дополнил руководитель следствия.

В момент инцидента Гешев находился в бронированном джипе.



