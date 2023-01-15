Музыканты из Японии, Монголии, Израиля, Эстонии приехали на фестиваль в столицу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новый уникальный проект будет представлен вниманию публики в театре «Астана Опера» в январе. В течение месяца в столичном оперном театре будет проходить Фестиваль венской классики. Приглашенные музыканты из Японии, Монголии, Израиля, Эстонии и творческий коллектив театра продемонстрируют виртуозность игры, мастерство и высокий профессионализм, необходимые для исполнения шедевров эпохи классицизма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Основа данного фестиваля – это желание музицировать и делиться радостью творчества со всеми любителями классического искусства, отметили в театре.

«Гайдн, Моцарт и Бетховен являются основоположниками жанра классической симфонии. Поэтому обращение к истокам является абсолютно необходимым как для роста любого оркестра, так и для развития любого дирижера. В фестивале примут участие молодые коллеги из разных стран, уже концертирующие, некоторые из них имеют свои коллективы. Например, дирижёр из Японии окончил Венскую консерваторию, дирижировал филармоническим оркестром в концертном зале Музикферайн. Маэстро из Эстонии дирижировал «Травиатой»… Хочу заметить, что все наши гости – очень талантливые и трудолюбивые музыканты. Репертуар мы подбирали по принципу – самые популярные и наиболее показательные в плане стиля увертюры, симфонии и концерты. Инструментальные концерты будут исполнять лучшие музыканты театра, все они – Заслуженные деятели Казахстана», - сказал идейный вдохновитель и художественный руководитель фестиваля Абзал Мухитдин.

Маэстро выразил надежду на дальнейшее развитие и расширение рамок фестиваля. «Уверен, всех ожидает прекрасный праздник музыки», - заключил дирижер.

В роскошном XVIII веке блистательная столица Австрии была законодательницей моды в искусстве, прежде всего, в музыке. Творчество великих композиторов венской школы объединяет виртуозное владение разнообразнейшими музыкальными стилями и приёмами композиции, при этом у каждого был свой неповторимый почерк: благородная красота Гайдна, необыкновенная мелодика Моцарта, мощь Бетховена. Изысканная музыка венского классицизма не оставляет равнодушными сердца слушателей и сегодня.

Фестиваль венской классики стартовал 13 января в Камерном зале им. К. Байсеитовой. Симфонический оркестр театра в этот вечер выступил под управлением дирижера из Монголии Мунхбаяра Эрдэнэбаатара, солист – первая скрипка «Астана Опера» Багдат Абильханов. На втором концерте фестиваля, который пройдет 19 января, музыканты оркестра театра выйдут на сцену под руководством маэстро из Эстонии Ханно Мёлдеркиви, сольную партию гобоя представит Дамиля Махпирова.

Следующее мероприятие фестиваля станет особым событием в культурной жизни столицы. 25 января на сцене Большого зала «Астана Опера» симфонический оркестр и хор театра под управлением Абзала Мухитдина предложат вниманию ценителей высокого искусства знаменитые произведения В.А. Моцарта – Симфонию №40 и Реквием. Сольные партии исполнят: сопрано – Жамиля Джаркимбаева, альт – Салтанат Муратбекова, тенор – Рамзат Балакишиев, бас – Шынгыс Расылхан. Главный хормейстер – Ержан Даутов.

31 января в рамках концерта № 4 дирижер из Израиля Арик Гольдштейн, солистка – пианистка Долорес Умбеталиева и артисты оркестра выступят на сцене Камерного зала им. К. Байсеитовой с насыщенной программой. А гостем заключительного концерта фестиваля 7 февраля станет маэстро Коки Гонгуй Янг (Япония-Китай), который встанет за пульт симфонического оркестра театра. Солистом в этот вечер станет виолончелист Даулет Шакиров.



Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»





