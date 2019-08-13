Музыканты из разных стран вновь приедут в Улытау на фестиваль «Жезкиік»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Во второй раз в Карагандинской области в рамках программы «Рухани жаңғыру» пройдет Международный музыкальный фестиваль «Жезкиік». Он состоится 24 августа в исторически сакральном месте Казахстана – Улытау, передает МИА «Казинформ».

Специально для гостей и участников фестиваля в живописнойместности Болатсай будет сооружен этноаул. На территории расположатся большаясцена, юрты, игровые площадки, алтыбакан, торговые палатки, палатки дляремесленников, небольшие декоративные скульптуры.

На IІ фестивале музыки «Жезкиік» выступят музыканты ифольклорные коллективы из Италии, Испании, Венгрии, Сербии и Казахстана. Насцену выйдут ведущие солисты концертного объединения имени К. Байжанова,артисты народного ансамбля песни и танца «Тоқырауын толқыңдары», исполнителинародных песен.

В день фестиваля состоится айтыс акынов «Ұлы дала дүбірі» сучастием заслуженных деятелей РК Аманжола Альтаева и Сары Токтамысовой.

Участникам и гостям «Жезкиік» покажут также казахскиенациональные традиции: тұсаукесер, бесікке салу, беташар и другие.

Название этнофестиваля происходит от покровительницысайгаков - божественной Жезкиік. Она оберегает стада сайгаков, защищает их отголода и истребления, от злых охотников.

Согласно поверью, если человек встретит на своём путибожественную покровительницу, то обязательно преобразится. В его душе родятсялюбовь и вдохновение, появятся новые силы, состоятся счастливые встречи.

Вдохновлённые образом Жезкиік и древними легендами о ней, степныепоэты слагали о ней песни, а композиторы сочиняли кюи – степные симфонии. Однимиз таких редких людей, познавших счастье увидеть священную Жезкиік, стал поэтКакимбек Салыков. Он встретил в степи чудесную Жезкиік и был потрясён еёкрасотой. Он посвятил Жезкиік проникновенное стихотворение. Многие композиторысочиняли музыку к этим стихам. Но только мелодия слепого композитораЖаксыгельды Сейилова сделала эту песню поистине легендарной.

Песня «Жезкиік» родилась здесь, в Жезказгане, в древнихстепях казахской земли. Именно поэтому композиция про степное божество сталагимном фестиваля.

Участники второго Международного музыкального фестиваля«Жезкиік»: этногруппы «MORESCA NOVA» (Италия), «CARMEN GUERRERO FLAMENCO»(Испания), «Serbian Abrasevic band» (Сербия), «Dunaj banda» (Венгрия), «Hassak»(город Алматы), фольклорно-хореографический ансамбль «Акку», конно-каскадерскоешоу «NOMAD STUNTS», Академический оркестр казахских народных инструментов имениТаттимбета, народный ансамбль песни и танца «Тоқырауын толқыңдары».

Солисты – Сержан Мусайын, Дауренбек Аркенов, Гульмира Тапай,Жамиля Баспакова (сопрано, Алматы), Айгуль Улькенбаева (кюйши, Алматы), ЖангалиЖузбаев (кюйши, город Нур-Султан), Секен Турысбеков (кюйши, Нур-Султан), ТурарАлипбаев (кюйши, Нур-Султан), Жарас Сатыбалдиев (кюйши, Алматы).

Исполнители традиционных песен – Айгуль Косанова, АскарМухият, Амангельды Күзебай, термеши Улжан Байбосынова, жырши ЕрболатШалдыбеков, Аманжол Альтаев, Сара Токтамысова.

Вечером на гала-концерте выступят артисты театранациональных традиций «Арлан», звезды казахстанской эстрады – Каракат Абильдинаи Кыдырали Болманов, легендарная группа «Дос Мукасан», группы «Улытау» и«Alatau Serileri», степ-группа «Алтын батыр».