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    Музыканты из Казахстана стали обладателями премии Гран-при «Иссык-Куль собирает друзей-2023»

    12 Июля 2023, 22:11

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Учащиеся Детской музыкальной школы №2 – Клуб ЮНЕСКО Караганды - ансамбль домбристов «Ақжелен» стали обладателями Гран-при в XIII Международном этно-карнавале «Иссык-Куль собирает друзей-2023», передает МИА «Казинформ».

    С 7 по 12 июля более 400 детей из всех регионов Кыргызстана, Беларуси, Казахстана, России и Узбекистана участвовали в этно-карнавале, организованный Республиканским учебно-методическим центром эстетического воспитания «Балажан» Бишкеке.

    Целью мероприятия является изучение, возрождение и сохранение этнокультурных особенностей Кыргызстана и стран СНГ, развитие художественных, музыкальных, вокальных, хореографических талантов.

    В рамках мероприятия проводились творческие конкурсы и в номинации «Народный ансамбль» гран-при завоевали учащихся Детской музыкальной школы №2 – Клуб ЮНЕСКО Караганды - ансамбль домбристов «Ақжелен» (руководитель Казбекұлы Жәнібек).

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Культура Кыргызстан Музыка
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